Familiares del niño de cuatro años, presuntamente agredido por su padrastro, el pelotero Renán Flores, podrían hacer una acusación particular, para que se haga justicia, según afirmó la abogada Lyli López, directora de la Fundación de los Derechos Humanos Libertad Justicia y Orden.

La abogada Lyli López, dijo estar en desacuerdo con la calificación del delito mediante el cual se imputó al pelotero Renán Flores, de 29 años, acusado de agredir al hijo de su pareja, por cuanto a su entender lo beneficia.

El pasado martes en horas de la noche el Tribunal cuarto de control del estado Carabobo, realizó la audiencia de presentación de Renán Flores, quien fue aprehendido el pasado 17 de abril, y le ratificó la medida privativa de libertad.

También fue imputado por el delito de coautoría en homicidio calificado por motivos fútiles en contra de un menor.

Un día antes, la madre del niño, Franlys Aguana, fue imputada por homicidio calificado en grado de frustración.

En este sentido, la abogada Lyli López, tras al manifestar su inconformidad con la calificación, citó que la agresión al menor fue un caso que conmocionó a la colectividad nacional, por cuanto el propio fiscal general de la República hizo un pronunciamiento.

López insistió en que se debe hacer justicia en este caso, por que ahora se quiere hacer ver que por el hecho de que supuestamente el pelotero tenía dos meses con su pareja, no

pudo agredir al niño. El tiempo que tenga de haberlo conocido, no es determinante negar que se haya cometido o no el hecho.

La defensora de los derechos humanos subrayó que no entiende por qué se cambió prematuramente la precalificación que hizo Tareck William Saab, pues fue público, notorio y comunicacional la determinación de la autoría de la agresión al niño, por cuanto circuló a través de las redes sociales.

Según señaló, para este jueves esta programada la entrevista que el tribunal le hará al menor agredido, para que de su versión del hecho.

Lyli López sostiene que este niño es doble víctima, porque además de haber resultado agredido físicamente, lo cual incluyó fractura de las dos muñecas, tanto él como su

hermana, quien presenció el hecho, quedaron sin su madre porque esta se encuentra detenida.

La jurista precisó que al Código Orgánico Procesal Penal da la posibilidad a los familiares del menor, de adherirse a la acusación que haga el Ministerio Público, pero también pueden presentar una acusación particular propia. Todavía eso no lo han decidido.