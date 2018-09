El presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Orlando Alzuru, denunció que las instituciones no están aptas para dar inicio al periodo escolar 2018-2019 que, el día lunes recibió a estudiantes de educación inicial y primaria.

“Nosotros creemos que las infraestructura escolar aún no están en condiciones para recibir a sus alumnos. No se hicieron las reparaciones que debían hacerse en el mes de agosto. Los espacios educativos permaneces en condiciones deplorables”, expresó Alzuru en una rueda de prensa.

Asimismo, manifestó las problemáticas que tendrá que afrontar el gremio docente al momento de cancelar el transporte público para poder asistir a las aulas de clases, puesto que “no consiguen efectivo”.

“Este año escolar comienza con muchos problemas colaterales, nosotros no entendemos, ni queremos creer como los docentes venezolanos van asistir a sus aulas de clases si el transporte público no funciona, si los docentes venezolanos no consiguen efectivo para cancelar este transporte público”, dijo el presidente de la FVM.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que solucionen esta problemática que afecta a las escuelas de distintas zonas del país.

El lunes 17 de septiembre, el integrante de la Unidad Democrática del Sector Educación, Eulogio Figueras, informó que el inicio del año escolar 2018-2019, se notó la ausencia de estudiantes y de docentes, además muchos planteles aún permanecen cerrados.

“Hoy podemos observar que hay una ausencia de estudiantes en el inicio de clases (…) Tenemos alrededor de 150 mil docentes que han abandonado los planteles”, señaló.

(Con información de Noticiero Digital.com)