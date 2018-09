El presidente Nicolás Maduro tras calificar de “delincuente” Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), solicitó que sea detenido luego de que en días pasado declarara que los nuevos precios de la carne fueron establecidos de manera “unilateral e inconsulta” con los gremios ganaderos tradicionales.

Maduro en rueda de prensa internacional en Miraflores aseguró que todos los que quieren vender la carne en dólares “son delincuentes”, por lo que solicitó al vicepresidente del sector económico, Tareck El Aissami, hacer justicia.

“Te quiero ver la cara, delincuente“, dijo el primer mandatario a Chacín.

En este sentido, afirmó que tiene “mucha fe” con el plan especial de los precios acordados. “Yo estaba en China, pero estaba pendiente. Vicepresidente del sector económico mano de hierro con los especuladores, no le vamos a dar la oportunidad que dañen el programa de precios”.

El mandatario amenazó: “Por las buenas y por las malas. si no quieren colaborar con el programa de recuperación económica, entonces tendrán que dedicarse a otra cosa. No podrán seguir. Lo estoy diciendo suave. A buen entendedor, pocas palabras. Pido la colaboración del pueblo, no se dejen roban, salgan a la calle a reclamar sus derechos. Hay que acabar con los acaparadores que anda por ahí”.

Chacín dijo que cobrando el kilo de carne el dólares, los productores agropecuarios se mantendrían medianamente en las unidades del campo produciendo alimentos ya que la producción nacional de carne solo atiende 40% de las necesidades del país, debido a la falta de incentivos.

“Hay una Gaceta con unos precios, pero esto se hizo sin consultar a los sectores cárnicos (…) Y por supuesto, no se dio respuesta a las expectativas que existían entre todos los eslabones de la cadena”, aseguró el presidente de la Federación.

Chacín recalcó que es necesario que el Gobierno Nacional revise los precios fijados a la carne roja, porque “estamos en una economía hiperinflacionaria”. Añadió que tampoco se tomaron en consideración los costos de producción de los productores, sin olvidar que la carne más económica de toda América Latina está en Venezuela.

(Con información de EP Mundo.com)