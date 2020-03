“Yo no sé dónde me lleva Dios, me basta saber que Él va conmigo” Santa Carmelita Dra. de la Iglesia

El material que se transcribe a continuación llegó por internet y tomando en cuenta el momento tan delicado que vive la humanidad y especialmente el pueblo de Venezuela, el equipo humano de Gerencia en Acción, decidió transcribirlo por cuanto el contenido del mismo es un oasis en este desierto en donde se encuentra la población de esta aldea planetaria.

¡Prepárate para ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces… !

“Cuarenta días duró el diluvio, cuarenta años duró el Éxodo”.

“Jesús fue tentado después de cuarenta días de Ayuno, después de su Crucifixión, Cristo se apareció a sus discípulos después de cuarenta días”

Muy bien sé, que la cuarentena a la que manda el régimen puede o no ser literal cuarenta días, pero el número cuarenta específicamente en la Biblia llama mucho la atención, incluso hasta nuestros días, cuarenta días son los que le recomiendan a la mujer para reposar después de haber dado a luz.

“Entonces, ¿qué con la Biblia y el número cuarenta?”

Un grupo de teólogos que piensan que: “el número cuarenta representa ´CAMBIO´. es el tiempo de preparación de una persona o pueblo para dar un cambio fundamental, algo va a pasar después de estos cuarenta días”.

Si la cuarentena a la que están mandando algunos gobiernos del mundo dura cuarenta días literalmente, “Yo quisiera aprovechar cuarenta días para estar con mi familia, volveremos al ayuno, oración y lectura de la palabra de una manera profunda”.

No quiere decir que no leemos, oramos, ni ayunamos, porque si lo hacemos, “pero con tanta profundidad como lo podríamos hacer si tuviéramos cuarenta días sin tener un compromiso laboral ni eclesial”.

Quisiera aprovechar estos cuarenta días.

“En la Biblia, cada vez que aparece el número cuarenta hay un ´CAMBIO´ así que, si nos mandan a cuarentena, disfrútalo con los tuyos, y vuelvan al altar familiar juntos, será de mucha bendición”, y verán los cambios que Dios puede obrar en ti y en tú hogar “y verás que a los que aman a Dios TODO ayuda para bien.

Si le sumamos que estamos en el año “2020 que es igual 20 + 20 = 40” que sea lo que nuestro Padre Amado consideré oremos, alabemos, meditemos, y amemos con la esperanza puesta en quien todo lo puede el Rey de Reyes y Señor de Señores…

“Cuarenta días para orar por la liberación espiritual de nuestra nación”.

Recuerden todo lo que nos sucede nos lleva a bien…

“Creo que este escrito es digno de compartir, no tiene autor humano, pero es acreditado al Espíritu Santo,

La Biblia dice en Proverbios 18:21 “que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, así que hablaré palabras de bendición y no de maldición”.

Mi boca no será prestada para expandir rumores, críticas destructivas, mentiras o falsas profecías de desastres o tribulaciones.

Mi boca sólo repetirá lo que Dios ha dicho para mi nación: “Vienen días de Gloria para Venezuela”. “Lo mejor está por llegar” y en base a las promesas de Dios.

En nombre de Cristo Jesús declaramos y esperamos el anhelado CAMBIO.