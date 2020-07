No general Padrino, no es usted quien decide quién accede al poder; no es un militar, es el pueblo de Venezuela, es la Constitución, es la soberanía que reside en el pueblo de Venezuela, respondió el Presidente (e) del país y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a las amenazas proferidas por el ministro de Defensa del régimen, el pasado 5 de julio durante el aniversario 209 de la firma del Acta de Independencia, donde aseguró que la oposición “nunca ejercerá el poder político” mientras exista la Fuerza Armada Nacional (FAN).

Durante la sesión online de la AN, de este martes 7 de julio, y para cerrar el debate del “Proyecto de Acuerdo en rechazo a la posición individual del general Vladimir Padrino López apartándose de la institucionalidad de la FANB”, Guaidó dijo que queda claro para el mundo y los venezolanos la necesidad urgente de un cambio en la nación.

Guaidó hizo un llamado a la FAN a desligarse de tales pretensiones y le recordó que es la Carta Magna la que rige el destino de Venezuela.

Refirió que es deber de cada venezolano, como dice la Constitución, recatar el orden constitucional; pero lo es mucho más, de un militar al servicio del pueblo de Venezuela; no de una parcialidad política, no de un grupo que ha extorsionado ciudadanos y que destruyó el Estado, afirmó Guaidó.

Hacia una FAN profesional

El Presidente interino de Venezuela, dijo que se hace necesario invertir en la construcción de una Fuerza Armada profesional.

“Hay que invertir los recursos necesarios para rescatar la soberanía, e invertir en una FAN profesional, con capacidad de primera línea; atender de manera inmediata los aspectos socioeconómicos de los oficiales, la tropa y sus familias”.

Señaló que su responsabilidad y la del Parlamento es el “entendimiento del rol claro fundamental” de la FAN en un proceso de transición y por consiguiente, de ejercicio de soberanía.

Al Alto mando Militar le preguntó si no les daba “dolor y vergüenza la situación actual de las tropas” en todo el país.

“¿No le da vergüenza al Alto Mando lo que come hoy la tropa?. Vergüenza debería darles el alimento que consume hoy la tropa o los cadetes de Vargas, por ejemplo. ¿No les da dolor y vergüenza el asesinato del capitán de fragata Acosta Arévalo?. ¿Dónde están los responsables del asesinato?”.

Dijo el reelecto Presidente de la AN que es muy claro el trabajo de la FAN, así como también está claro cómo se honra la institución militar: premiando criterios, escalafón, promociones, asignaciones de mando; “no privilegiando a un grupo político que ha destruido a Venezuela”.

“Lo más sagrado para un militar es defender la soberanía, el territorio, la República y en este momento la actitud complaciente de un pequeño grupo que está en la cúpula, que funge mucho más como guardaespaldas de un narcotraficante, que como servidor de la Patria, de manera permisiva tienen a elementos extraños al territorio nacional como el ELN (Ejército de Liberación Nacional), la disidencia de las FARC (Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia), e incluso operaciones de alguna manera islámicas en Venezuela”.

De igual manera indicó Guaidó que “hay que desarmar de inmediato” las estructuras de las instituciones extranjeras dentro de la Fuerza Armada, pues “no pueden estar en toma de decisiones y mucho menos en investigaciones o vigilancia de nuestra FAN”.

Ratificó que la lucha por el cambio que “urge” en Venezuela continuará para poner fin a la crisis que ha generado la migración más grande de la región, así como una Emergencia Humanitaria Compleja sin precedentes en la historia del país.

“Sí estamos por tomar el poder político de Venezuela para poder transformar la realidad de los que hoy están oprimidos por una dictadura. No es una persona, mucho menos en el rango que hoy ocupa Padrino López, quien puede determinar eso, por el contrario, es el pueblo de Venezuela”.

Finalmente rechazó las acciones del “brazo judicial de la dictadura”, en referencia al (“ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia”) en contra del partido Voluntad Popular, que este jueves emitió una sentencia donde suspende su actual Dirección Nacional, y nombra una Junta Directiva Ad Hoc.

“La lucha por la democracia continúa, la lucha es por condiciones, para una farsa nadie se va a prestar, mucho menos por parte de alacranes que buscan confundir a la opinión pública y uno tienen ningún tipo de potestad para poder salvaguardar y para poder representar dignamente, legítimamente lo que durante años han construido partidos políticos”.

Con información del Centro Nacional de Comunicaciones