A propósito de la sentencia 0324 que obliga a la Universidad Central de Venezuela (UCV) y al resto de las Universidades a la realización del proceso en condiciones diferentes a las que señala la Ley de Universidades y la Constitución, reiteró que es necesario llegar a un punto de encuentro entre los representantes gubernamentales, el ministro de Educación Universitaria, sus asesores y las universidades, puesto que ninguna institución se ha negado a realizar los procesos que se encuentran vencidos por una decisión anterior del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero no pueden aceptar unas reglas que no se compaginan con el espíritu de la academia.

“Esta semana continuarán reuniones para tratar el tema, porque la idea es buscar un punto de encuentro para renovar nuestros cuadros de todas las autoridades, ponernos al día con todos los procesos pendientes queremos hacerlo lo antes posible pero no en estos términos que plantea la sentencia”.

“Creo que los obreros tienen su derecho a participar, así como los administrativos, pero no podemos estar de acuerdo con que el voto sea igualitario. Los gremios tienen sus propias elecciones y los docentes no votamos allí, lo que significa que las competencias están bien delimitadas. Tampoco considero que lo hagan los egresados porque aunque no pierden su condición de ucistas, muchos de ellos se gradúan y en ocasiones no sigue en contacto posteriormente”.

La máxima autoridad reiteró que los procesos electorales deben hacerse en el marco de la autonomía, bajo nuestro esquema y reglamentos. Estamos abiertos a modificarlo para dar participación a nuestros compañeros administrativos y obreros y, lo haremos.

Divo de Romero lamentó no poder asistir a la asamblea que realizará este miércoles la Asociación de Profesores de la UC (Apuc). “No estaré presente, porque debo atender otras responsabilidades ya adquiridas con antelación, pero sobre la base del respeto aporto mi opinión sobre este importante tema, que es el punto principal de la agenda”.

Finalmente, Divo de Romero expresó que descarta una intervención de la UCV. De lo que se trata es de insistir en una salida que convenga a los intereses de las universidades, con la interlocución de funcionarios idóneos que tengan la capacidad de entender cómo es el funcionamiento interno de nuestras casas de estudios.

Con información de Tiempo Universitario