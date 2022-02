Hoy y Después en Valencia

Domingo 30 de marzo de 1980

El 25 de este mes que culmina, volvió a Valencia la señora Marta de Pocaterra, viuda del notable escritor José Rafael Pocaterra, a cuya memoria la Municipalidad y la Universidad de Carabobo rindieron homenaje, con motivo de haberse cumplido 25 años de haber leído su célebre Canto a Valencia, que compuso con motivo del cuatricentenario de la ciudad.

La señora de Pocaterra, después del acto celebrado en el Concejo Municipal, nos dijo que le conmovía el recuerdo y la constancia que en Valencia un grupo de amistades han mantenido a la memoria de su marido, pero expresó que a nivel nacional no se le ha hecho el reconocimiento que merece la obra literaria del escritor valenciano.

Se quejó la señora Pocaterra del poco respeto que se tiene en el país por los derechos de autor, ya que la obra de Pocaterra ha sido publicada «sin ni siquiera habérseme hecho la consulta, siendo la heredera de la propiedad intelectual de mi marido”. Dijo también que la edición del Canto a Valencia, que hizo la Universidad de Carabobo, “es un desastre plagado no de errores sino de horrores”.

Pero lo que nos llamó e inquieto más de lo dicho por la señora Pocaterra, fue su denuncia de la desaparición de la pluma con la cual José Rafael Pocaterra escribió el Canto a Valencia, en Canadá, la cual junto con el tintero fue regalada al Ateneo.

Yo hice ese regalo –dijo- creyendo que iba a ser muy apreciado, pero me siento decepcionada, una vez que visité el Ateneo y pedí verlo nuevamente, y me encontré con que la pluma ha sido sustituida por otra que no tiene ningún valor. Yo pedí que se me diera una explicación, y nadie me la dio y por eso estoy dolida, concluyó Marta de Pocaterra.

RADIO

Radio Rumbos: 6 a 8 a.m. Venezuela es Bellísima, programa de Reinaldo Espinoza Hernández, en el cual se difunde lo mejor de nuestro folklore.

Radio Latina: 6 a 8 a.m. Hecho en Venezuela, programa en el cual Alfonso Navas Martínez, convierte al país en una estrella por su música y sus paisajes. 8 a.m. Concierto en Radio Latina, música culta, seleccionada y comentada por Alfonso Navas Martínez. A las seis de la tarde Wilmer Rafael Hernández, en su muy escuchado espacio Grandes Artistas, Grandes Éxitos, nos deleitará con canciones famosas apropiadas para emprender un viaje.

Radio Satélite: 6 a 8 a.m. Color de un Pueblo, interesante programa de divulgación de nuestro folklore que dirige Antonio José Rivas, Cantaclaro. A las siete de la noche Haydée Cadet presentará su programa estelar El Sonido del Jazz.

Radio Impacto: Surcos de Venezuela, un programa de estilo venezolanista animado por Ángel Hernández Graterol, de 6 a 8 de la noche.

PINTURA

Carlos Zerpa, presenta una muestra de carácter mágico conceptual que es toda una novedad en nuestra ciudad, y que recomendamos ampliamente. Teatro de la Campana, avenida Díaz Moreno, entre Arismendi y Cedeño.

Luis Castro: un artista popular, que sabe lo que es pintar, presenta obra reciente en el Centroarte El Parque, de 4 a 8 de la noche, Plaza del Viñedo.

LARA Y SU PINTURA: es el título de una muestra que se presenta en el parque Recreacional Sur, en la que se pueden apreciar obras de José Requena, Trino Orozco y Chemaría Jiménez.

GRACIELA LUNA, REINALDO GÓMEZ Y OSCAR ACEVEDO, presentan una interesante muestra de su obra pictórica en la galería internacional, situada en el Hotel Intercontinental.