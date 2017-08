Una venezolana encaró al canciller de la República, Jorge Arreaza y al grupo que se encontraba con él, en una visita al Centra Park de Nueva York.

En el video publicado por las redes sociales, se aprecia como la ciudadano cataloga de asesinos a Arreaza y al viceministro de Relaciones Exteriores para America de Norte, Samuel Moncada, quien se encontraba junto a él. ¿No les da pena estar aquí? en Venezuela la gente se muere de hambre y por falta de medicamentos, dijo la mujer.

También puede leer: Policía custodia hotel donde se encuentra Jorge Rodríguez en México

Moncada respondió que en el país no existe escasez de fármacos y el canciller no emitió palabra.

En días pasado, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, fue también enfrentado por un venezolano en México mientras paseaba con sus hijos.

A CONTINUACIÓN EL VÍDEO

Consiguen a Jorge Arreaza y Samuel Moncada en el Central Park de New York y no dudan en decirle "Asesinos". No tendrán paz. #26Ago pic.twitter.com/ATOiDv4yuV

— Ismeidy (@ismeidy) August 27, 2017