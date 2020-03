View this post on Instagram

In the midst of the humanitarian crisis we are all living through, in which more than ever we need to think about and take care of each other, just wanted to share that I'm blessed that my knee surgery today went well. I want to personally thank UPMC in Pittsburgh, doctors Freddie Fu and Volker Musahl (pictured), @atlutd , my teammates and most of all the city of Atlanta for the unconditional support. Also, everyone in Venezuela and around the world for the good wishes and support. God bless and protect us all in these challenging times 🙏❤️. En medio de todo lo que está padeciendo la humanidad, que nos tiene aferrados en cuidarnos, protegernos y orando por quienes más lo necesitan, quisiera hacer un paréntesis para anunciarles que gracias a Dios todo salió bien hoy en la operación de rodilla a la que fui sometido. Agradezco al Hospital UPMC de Pittsburgh; a los doctores Freddie Fu y Volker Musahl (foto); al @atlutd y a la ciudad por el apoyo constante; a mis seres queridos; y a todos ustedes mi gente querida de Venezuela y desde muchas partes del mundo por sus buenos deseos, muestras de cariño y darme fuerzas en la recuperación. Dios nos bendiga y proteja a todos por estos días que tanto lo necesitamos 🙏🏻❤