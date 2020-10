Las calles de La Candelaria parecen basureros. Algunos vecinos le achacan la responsabilidad a las autoridades por no enviar camiones de aseo con regularidad, otros consideran que el problema radica en la inconsciencia ciudadana.

Ana Carrillo ha vivido en la parroquia valenciana por tres décadas. Desde hace cinco años empezó a ver cómo los desperdicios se iban acumulando en las esquinas hasta que la suciedad se hizo parte de su paisaje cotidiano. Le parece que en los últimos meses, cuando mantener el higiene se vuelto tan importante, la situación se ha agravado. “Esto es horrible. Todo empeoró desde la pandemia, ahora la gente piensa que esto es un basurero”.

Casas abandonadas, nuevo basurer o

Las casas abandonadas se convirtieron en el sitio predilecto para arrojar desperdicios. Carrillo cree que muchas personas se cansaron de esperar el camión del aseo y empezaron a depositar sus desechos en esas edificaciones. “Allí dejan hasta animales muertos en estado de descomposición. A veces queman basura y el humo putrefacto afecta a los que sufren enfermedades respiratorias”.

María Naia es otra vecina de La Candelaria. Todas las mañanas sale a trotar y se encuentra con montañitas de basura en cada rincón. Mientras hace ejercicio le cuesta contener la respiración: es inevitable inhalar el putrefacto olor. “Es desagradable. Vemos pasar el aseo muy pocas veces y nadie viene a limpiar”.

“Una colaboración”

En ocasiones Naia acapara las bolsas negras dentro de su casa para evitar mayor contaminación: si las saca a la acera, las revientan los perros o los indigentes buscando comida.

La joven asevera que algunos habitantes, en especial los que poseen locales comerciales, no tienen problemas con el aseo público porque le ofrecen una “colaboración” al chofer del camión. “Hace cuatro o cinco años pasaba todos los días, ahora sólo le recogen la basura con regularidad a quienes les dan a cambio panes o refresco”.

Inconsciencia ciudadana

Para Omar Verdugo el problema no es el personal del aseo, sino la misma comunidad que no toma consciencia de lo importante que es mantener los espacios públicos limpios. “Los camiones recogen todo, dejan las calles bien despejadas, pero los vecinos nuevamente tiran la basura donde no se debe”.

Verdugo hizo un llamado tanto a los vecinos de La Candelaria como a los trabajadores de construcción, para que dejen de botar residuos y escombros en el sector.

