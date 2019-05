La larga espera hasta el embarazo de las mujeres con enfermedades autoinmunes

Estas dolencias crónicas son más comunes entre las mujeres y su inicio suele solaparse con su edad reproductiva (18-45 años), de manera que algunas acaban por hipotecar su deseo de ser madres. “Una mamá con lupus siempre tiene miedo a qué pasará con su bebé”, reconoce Daniela en un vídeo elaborado para la campaña #Hoysípuedo, una iniciativa de la Sociedad Española de Reumatología (SER) para apoyar a las pacientes en edad fértil.

Según el estudio Family Planning in Women with Inflammatory Arthritis: The Patients Perspective, una de cada siete mujeres con enfermedad reumática inflamatoria considera que su dolencia limitará sus planes de formar una familia. Temen sufrir abortos, empeorar, transmitir la enfermedad y no poder atender a sus hijos.