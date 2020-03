La Liga ha enviado a los clubes las instrucciones a raíz de la prohibición de entrar público a los estadios para controlar la propagación del coronavirus. En unas instrucciones iniciales la patronal explica la gente que puede entrar a los partidos a puerta cerrada. Tal como adelantó la Cope, salvo modificaciones de última hora, tienen permitida la entrada:

– Jugadores, cuerpo técnico y equipo arbitral.

– Juntas directivas de ambos equipos.

– Personal técnico con responsabilidades estrictamente relacionadas con el partido: recogepelotas, mantenimiento, limpieza… Hasta un máximo de 100 personas.

– Delegados de LaLiga, directores de partido, médicos anti-doping y sanitarios.

– Oficiales de integridad, seguridad pública y privada, bomberos y primeros auxilios.

– Fotógrafos oficiales y community managers de ambos clubes.

– Personal imprescindible de la productora encargada de la retransmisión oficial del partido.

En estos momento la prensa sin derechos tendrá que cubrir los partidos por televisión y está por acotarse si habrá entrevistas post partido y declaraciones de entrenadores (no habrá rueda de prensa al no tener la entrada permitida al estadio). De todas maneras LaLiga está en contacto con el Ministerio de Sanidad y el CSD para evolucionar estas normas. No está del todo descartado que se permita entrar a más medios, con unas medidas de control altas.

Lee la nota completa en: marca.com