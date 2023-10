A través de un vídeo publicado en su cuenta en la red social Instagram, la noche de este jueves, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció el plan vial «Carro de Drácula» para aplicar multas y sanciones a los conductores que cometan infracciones mientras se desplazan por autopistas y avenidas de la entidad carabobeña.

En el mensaje, Lacava comentó un reciente accidente vial con un vehículo de carga pesada en la autopista con Valencia-Puerto Cabello, por lo que advirtió: «Sépanlo ustedes, a partir de la semana que viene, ya nosotros tenemos listo todo un mecanismo de control vial, para poder salvaguardar la vida de quienes transitamos por las vías».

“Me voy a poner estricto con este tema de quien conduce por las autopistas, se me van a poner bravos, se me van a quejar, van a llamar a fulano, pero si yo no le pongo coto a esto, en nuestras autopistas van a seguir los accidentes, heridos y muertos”, dijo Lacava.

Recalcó que «va a haber multas severas», al tiempo que comentó: “No podemos seguir tolerando esta realidad, estamos obligados como estado a poner orden. No me la calo más. Vuelve el Carro de Drácula a las autopistas. Ya saben que guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado”, se lee en el texto que acompaña el post.

Con nota de prensa.

