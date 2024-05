Lacava: El sector privado y los trabajadores son esenciales para que el país no se detenga

«Venezuela no se va a detener», expresó este viernes el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, durante el acto de inauguración de la Expo Fedecámaras Carabobo 2024, celebrada en el Hotel Hesperia WTC Valencia.

Al reconocer el rol vital del empresariado patriota que ha mantenido su confianza en el país, resaltó que la Expo Fedecámaras Carabobo 2024 “es una demostración de que el país está nuevamente activado, con un sector empresarial que está produciendo, esperanzado: un sector productivo activo (…) eso dice mucho de la fortaleza que tiene este país”.

El mandatario regional reiteró su convencimiento de la necesidad del desarrollo económico del país «a través del sector privado –industrial, comercial y de todos los gremios que hacen vida–, para que diariamente este país siga activo, para que los trabajadores, que son el alma y la fuerza motora de este país, tengan la posibilidad de llevar el sustento a sus hogares».

«Por eso es que eventos como estos son clave en la demostración de esta nueva Venezuela que tenemos, de esta fortaleza que hemos logrado resistiendo y derrotando a quienes aspiraban implosionar a este país», recalcó.

«Sector privado conserva una energía increíble»

Por su parte Ana Isabel Taboada, presidenta de Fedecámaras Carabobo, agradeció a los cientos de empresarios, emprendedores y líderes gremiales de diversas regiones del país, e invitados internacionales, por su asistencia a la gala inaugural que impulsa el esfuerzo del gremio productivo, y que con eventos como la Expo Fedecámaras Carabobo 2024, ratifica el compromiso y la fe del empresariado en Venezuela.

“Estamos unidos con una energía increíble por parte de todo el sector empresarial privado, no me canso de decir que cada uno de esos metros que se llenó de expositores, son el alma de nuestras empresas, por eso aplaudo al empresariado privado venezolano, que a pesar de las adversidades se crece, y este es un evento que así lo demuestra y que va, no solo a exponenciar la economía de Carabobo, sino de toda Venezuela”, indicó.

Con las expectativas de superar el hito de más de 23 mil visitantes de su edición del año 2023, este viernes abrió sus puertas la Expo Fedecámaras Carabobo 2024, evento que reúne en la ciudad de Valencia, hasta el próximo domingo, a empresarios y emprendedores de diversas regiones del país, e invitados internacionales, en los espacios del hotel Hesperia WTC.

2 mil metros cuadrados de exhibición

En el encuentro, los asistentes podrán disfrutar de 2 mil metros de exposición y más de 160 stands con todo un abanico de las fuerzas productivas y comerciales del país, con presencia de cinco grandes bancos, los más sólidos del país, seis distribuidoras de automóviles, empresas de conectividad, además de charlas y conversatorios gratuitos, y banco de empleos, una verdadera muestra del empresario privado venezolano que sigue apostando por Carabobo y por Venezuela.

El acto inaugural contó con la asistencia de Adán Celis, presidente nacional de Fedecámaras; el cardenal Diego Padrón; la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero; los alcaldes de Naguanagua, Ana González, y de San Diego, León Jurado; los presidentes de Consecomercio, Conindustria, Fedeagro, de cámaras empresariales, directivos de la Asociación Nacional de Empresarios de Comercio Exterior de Colombia; presidentes de Fedecámaras regionales e invitados especiales.

