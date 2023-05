El cortometraje documental «Canciones para una película, o una película para las canciones», del cineasta venezolano German L. Ramos Briñez, triunfó en la reciente edición del Latino & Native American Film Festival (LANAFF), en New Haven Connecticut, Estados Unidos.

El documental musical escrito, dirigido y producido independientemente por Ramos Briñez se impuso sobre más de 2500 audiovisuales del continente americano en la categoría «Best Music/ Art Cultural Impact”.

Este trabajo, producido en enero 2023, además ya es selección oficial de numeroso festivales en Inglaterra, USA (Los Ángeles y New Haven), Nepal y Polonia. En India fue galardonado como mejor documental y ha recibido menciones como video motivacional.

«Canciones para una película, o una película para las canciones» relata la historia de German Ramos Briñez (1964), quien en 2019 comenzó a rodar un cortometraje de 10 minutos, suspendido abruptamente por la pandemia de la COVID-19. El director, frustrado por el nuevo obstáculo y por la falta de recursos económicos, abandonó el proyecto temporalmente, pero días después comenzó a imaginar el fondo musical que le gustaría tener para el audiovisual, y así surgieron las ideas que lo cambiaron todo. El cineasta creó melodías y compuso muchas canciones que formaron una historia y de ahí se reconstruyó la obra, que se transformó en su largometraje exitoso “La leyenda del hombre de los tres dedos”. En este momento, es donde nació la reflexión y la paradoja, de si se trató de canciones para una película, o una película para las canciones.

“Este proyecto comenzó realmente en las aciagas horas de la pandemia, toqué muchas puertas, hablé con mucha gente que en su mayoría desestimaban la propuesta, me ignoraron y hasta se burlaron, pero seguí adelante y un día me encontré con el músico carabobeño César León, quien me ayudó con los arreglos y con la interpretación de los instrumentos”, relató Ramos Briñez.

Sin dinero, pero con el objetivo claro, Ramos Briñez detalló que improvisó un estudio en su casa, aprendió a grabar, mezclar y masterizar para hacer de sus canciones una realidad.

Hoy día el artista venezolano ha publicado más de 30 novelas, cinco cortometrajes, un largometraje, tres novelas digitales, tres videoclips y un disco que se escucha a través de las principales plataformas digitales.

