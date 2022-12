Duvillier hizo énfasis en la “” de la región, ya que cuatro de cada cinco estudiantes de sexto grado (entre 10 y 12 años) no pueden entender un texto simple. Esta es una de las consecuencias directas del cierre de las escuelas, el más largo y continuo del planeta. “Esto es un dato que va a tener implicaciones a largo plazo para el desarrollo económico, estabilidad social y política de toda la región”.

Según Unicef, esta generación podría perder hasta un 12 % de sus ganancias de por vida, es decir, una pérdida colectiva de hasta 2,3 billones de dólares, si no se toman medidas urgentes para abordar la crisis.

En promedio, los estudiantes latinoamericanos se han atrasado 1,5 años en el aprendizaje y se espera que a finales de este año, los resultados de los exámenes de lectura y matemáticas caigan a los niveles de hace más de diez años. Todo eso es un cóctel explosivo.

Duvillier añadió que si no se actúa con urgencia, Latinoamérica tendrá médicos que no saben curar, ingenieros que no saben construir un puente, profesores que no saben cómo enseñar.

“También va a generar escasez de mano de obra cualificada, que tiene como consecuencia migración para llamar gente de fuera, un desafío enorme para el motor del país”, concluyó