Cada región tiene una forma distinta para recibir el año, y estas son algunas de las más insólitas. Al momento de despedir el 2019 y comenzar un nuevo año, muchos acostumbran hacerlo, ya sea por medio de danzas, tradiciones o vestimenta. Existen varios rituales que quizá resulten extraños, pero en otros países son comunes en esta época.

1. Vestidos de colores, escándalo y fuera luces. Filipinas

Las mujeres filipinas se visten con sus mejores galas para despedir el año: vestidos llenos de bolitas o lunares de colores vivos. Entre más bolitas tenga el vestido, más suerte y éxito se tendrá en el año que comienza. Además, los filipinos abren todas las puertas, ventanas y cajones antes de la media noche, golpeándolos con fuerza y haciendo bastante ruido para dejar entrar la suerte. Y para ahuyentar los malos espíritus, ¡se apagan las luces de todas la casas en punto de la media noche!

2. Disfrutar de las olas del mar. Brasil

El año nuevo brasileño cae en verano y las tradiciones para despedir el año reflejan el clima tropical que suele prevalecer en este día. Los brasileños suelen vestirse de blanco, considerado el color de la suerte y la prosperidad, y salir a la playa a las doce de la noche para brincar siete olas, pidiendo un deseo por cada una de ellas.

3. A romper toda la vajilla. Dinamarca

En Dinamarca, como en muchos otros países, es tradición de Año Nuevo tener una cena para celebrar. Lo peculiar de esta celebración es que al final de la comida se rompen los platos contra el suelo, aunque también pueden ser azotados contra la puerta de un vecino. Esto simboliza el cariño y buena vibra que se le desea a la otra persona, por lo que es muy bien recibido que te rompan un plato en la puerta. Para atraer la buena suerte, todos los invitados se suben a una silla a media noche y… uno, dos, tres: ¡todos brincan al mismo tiempo al suelo!

4. ¡Guerra de agua! Tailandia

En Tailandia el año nuevo se celebra en abril y la forma en que se conmemora esta fecha es de lo más divertido. Los tailandeses dan la bienvenida al nuevo año con una guerra de agua masiva. Todos salen a la calle y se dedican a mojarse los unos a los otros, ya sea con cubetas, pistolas de agua o mangueras. Con esta tradición, se pide que termine la sequía y que comiencen las lluvias para los cultivos.

5. Ver el mismo programa de tele todos los años. Alemania

En Alemania la última noche del año es dedicada a San Silvestre, es por eso que la nochevieja se conoce también como Silvester. En este día se hace un brindis por el santo y se encienden fuegos artificiales. Pero pasemos a un ritual más peculiar: durante la víspera de Año Nuevo, las familias se reúnen a ver una serie de televisión británica llamada Dinner for one. La serie trata de una viejita que prepara una cena para sus invitados imaginarios -todos son amigos suyos que ya han fallecido. Si esto no fuera lo suficientemente extraño, también se acostumbra derretir plomo y dejarlo en un recipiente con agua para predecir lo que depara el nuevo año.

6. A tirar la casa por la ventana. Italia

Los italianos comen lentejas durante el fin de año para atraer el dinero y mejorar su economía, pero también acostumbran aventar muebles por la ventana para sacar todas las malas vibras que quedan. Hay que tener mucho cuidado al pasear por una calle italiana en el último día del año… ¡si te descuidas te puede caer una silla en la cabeza!

7. Doce uvas y doce deseos. Latinoamérica y España

Se come una uva con cada campanada y con cada uva se pide un deseo para el año que comienza. Pero también existen algunos rituales locos específico a algunos países, como usar calzones de diferentes colores para atraer amor, dinero y salud o recorrer las calles con maletas vacías para asegurar un año lleno de viajes. https://matadornetwork.com/