“Decir la verdad con el corazón y con los labios”

San Benito

La connatural propensión a engañar, el apego fiel a una praxis aviesa y la búsqueda del enemigo externo, para justificar la incapacidad de gobernar y ejercer el poder para el bien común, son un visible signo de los modelos fascistoides, desde luego este régimen es un émulo de su contraparte totalitaria y repite casi de manera absolutamente previsible las acciones propias de la ira, la soberbia, el terror y la heteronomía para la responsabilización de su vocación malévola para ejercer el poder, el discurso del enemigo externo y el apego a un patriotismo chovinista que hace superlativo el nacionalismo, para incluso atentar contra la patria han definido a este régimen desde su ominosa génesis atada a los cañones y orugas de carros d combate de aquel fatídico 4 de febrero, cuando amanecimos más no despertamos, de golpe, aún estamos inmersos en esta horrida experiencia onírica semejante al grito de Edvard Munch, una suerte de angustia existencial, de expolio colectivo y de horror y dolor sin paliativos.

Los ilusos, veían aquel 27 de octubre del año pasado, como fueron levantadas algunas sanciones, espacialmente se concedió la licencia general 44, que le permitía al régimen vender petróleo sin descuentos a precios de mercado, otras menos importantes como la licencia conferida a Minerven, que no genera efectos sobre el ingreso, sino le confería transparencia al manejo del mercado áurico, obviamente este régimen que repta en la oscuridad, nunca estuvo contento con tal licencia, le era nimia, así como la salida de la lista de la OFAC, del BCV y del Banco de Venezuela, sin embargo la licencia general 44, permitía la venta de petróleo directamente a cualquier país excepto Rusia, a precios de mercado, volvíamos pues a una suerte de normalidad con nuestros socios naturales de Occidente Estadios Unidos y la Unión Europea, todo ello siempre estuvo condicionado a la conducta y al talante democrático del régimen de Maduro, especialmente en el entendido del respeto a la celebración de elecciones justas y democráticas, en un país en dónde justamente no existe la sana división de poderes y de las filas del Consejo Nacional Electoral, han salido los más furibundos militantes del partido único del régimen de pensamiento único.

En verdad no causa estruendo el fracaso de los acuerdos de Barbados, la posibilidad esgrimida por Mathew Miller, representante de la Casa Blanca, sobre la posibilidad inmediata de aplicar sanciones nuevamente al país, en función a la panfletaria inhabilitación de María Corina Machado, a quien el pueblo el 22 de octubre del 2023, legitimó con más del 92% de aceptación para regir los destinos del país como candidata unitaria, a despecho de los tiranos y de muchos opositores minados en sus psiques y narcos morales, por los hábitos de la conducta del chavismo.

Sintiéndose así expuestos al repudio, la heredad que nos tiraniza, acudió al tema del referéndum consultivo, para dirimir el diferendo con Guyana, por el Esequibo, esa salida manida y aviesa no les resultó la vía para promover apoyos basados en el ultranacionalismo, es inviable frente al grado de impopularidad del régimen, el evento emocional del 22 de octubre dejaba ver las costuras de una sociedad que decidió salir a elegir un candidato unitario, un líder que fuera amalgama segura de todas las esperanzas, desde ese primer instante los enemigos jurados de la libertad y sus cómplices quienes se mimetizan en una falsa oposición, que es beneficiaria del horror decidieron hacerle la vida imposible a María Corina Machado.

El desbordamiento del orgullo, la desmesura de la ira, eso que los griegos llamaban hibris y que les es tan común a estos quienes nos dominan, así como a los que con ellos se coluden para sacar provecho del mal, guiados por intereses crematísticos, decidieron apelar a la “dialéctica de la maldad” (Baudrillard, 1990), en la ausencia absoluta de la bondad estos quienes nos secuestran son excelentes actores, recurrir a la tesis del atentado, de la conspiración y de la persecución le son absolutamente familiares, así nos declararon la guerra y decretaron la furia bolivariana, cosa que no es nueva, pues este régimen es iracundo, maligno y violento.

Solamente tuvieron que transcurrir tres meses y tres días, para que el acuerdo de Barbados, fuese también violado, como tantos otros desde la constitución hasta la más elemental de las normas que no les beneficien en su plan de permanecer en el poder, el 30 de enero Mathew Miller, anunciaba la posibilidad de levantar las licencias e imponer de nuevo las sanciones, ya tenían entonces a su enemigo externo y a una víctima a quien lapidar, la furia fue tal que en el Hemiciclo de la Asamblea General, desde lo más alto se escuchaban los gritos desgarradores en iracundia de Jorge Rodríguez, presidente de ese órgano legislativo, que hace todo menos balancear al poder, o limitar al poder con poder, pues simplemente valida las tropelías que se les ordenen y en medio de la presión por el proceso electoral, exclamaba a viva voz “!Esa mujer no será candidata!”, demostrando la postura misógina del chavismo, enseguida una verdadera fauna de candidatos ad hoc, pseudo opositores comenzaron a asomar sus nombres, desde una presentadora de un programa televisivo en el cual simulaba ser juez, hasta un periodista de uno de los medios tomados por la verdad oficial, todos en una suerte de personajes colectivos, decían a viva voz que María Corina, no quiere al país y es culpable de las sanciones, vaya triunfo para la tiranía contar con una oposición a su medida.

Escenario económico y político, regresan los nubarrones:

La posibilidad del levantamiento de las licencias y la imposición de las sanciones, fue desde el inicio una de las condiciones del acuerdo de Barbados, ex ante la flexibilización era temporal y condicionada por la conducta del firmante, los representantes del régimen, la principal consecuencia derivada de la reimposición de sanciones, ante los atropellos a los acuerdos basados en un proceso electoral transparente y democrático, subyacen en la reversión de la licencia general 44, aquella que permite transar el petróleo sin descuentos y a precios de mercado, desde luego a nuestros otrora socios comerciales, me refiero a Estados Unidos y Europa, la furia al inhabilitar a María Corina, no es aceptable, pero desde el punto de vista de una política basada en el terror, habilitarla como candidato contra Maduro, supone reconocer de facto la derrota de esta heredad maligna, la redituabilidad política, se encuentra en la inminente posibilidad de encontrar un enemigo externo y criminalizar a su vez a María Corina, una díada maligna, para la cual cuentan con toda una oposición asaltada y permeada por el chavismo, esto le supondría al país la pérdida de 5.000 millones de dólares en ingresos, la rebaja del PIB de 10% a 4,%% y una caída del consumo de 15% a 10%, la miseria y la posibilidad de hacer más evidente la crisis, no es algo que le importe al régimen, por el contrario, al ser anti frágil encuentra estabilidad en el caos, vislumbrando desde ahora una oleada de inmigración superior a la observada por las penosas condiciones del país, así estarían además devolviendo con entropía y caos la imposición de sanciones.

La furiosa administración de maduro, se impone una meta de recaudación de 10.000 millones de dólares en 2024, saltando de los 5.750 millones recaudados vorazmente por un Estado, que no los reinvierte en educación, salud o servicios públicos, ese incremento anunciado desde el Poliedro de Caracas, en el marco del vigésimo quinto aniversario, de la Patria, para la furia y el horror, suponen el 74% de aumento de impuestos, desde luego en su acostumbrada rudeza léxica, nos amenazaba, con la perentoriedad obligatoria de pagar impuestos o ser buscados, “ iremos por él”, refiriéndose a los sujetos pasivos, quienes pagamos unos impuestos, que son botín personal, en lugar de conformar un erario para la dignidad , es cierto que existe evasión fiscal, pero existe una marcada crisis de demanda tras la inexistencia del salario, una voracidad fiscal sin precedentes y evidentes incentivos para la informalidad, además de una pobreza multifactorial que alcanza el 80% de la población, el anuncio es otro sin sentido más, sin embargo y a modo de conclusión ¿ Cuando irán por quien esquilmó a PDVSA, por una suma de 23.000 mil millones de dólares y reside en el silencio de la complicidad y la connivencia? Esa respuesta la merecemos, para poder pagar por unos impuestos en una sociedad, sin educación, salud, obras públicas y pésimos servicios.

Finalmente, no existe interlocución con quien adolece de “marcos morales de comunión de pensamiento” (CK & Odgen, 1984), como profesor de un seminario católico en Venezuela, cabría bien la advertencia de San Benito Abad, “ No se entablan conversaciones con el maligno, pues es príncipe de la mentira y confunde la razón”, en este país suerte de tumultuoso lapidatorio, no me cabe duda de que los políticos de esta oposición minada y abordada, dejarán sola, cual Ifigenia griega a María Corina Machado, esa mujer que es la esperanza de los sin voz, de quienes tenemos aún la esperanza de una Venezuela decente y no faltará quien la acuse de soberbia o ególatra, pero el fenómeno de su apoyo real, es una realidad inocultable, en las almas, voces, plumas y aulas en donde la pestilencia totalitaria no haya logrado entrar, siempre encontrará la solidaridad y la claridad de que la ruptura de los acuerdos de barbados, no son responsabilidad de: Esa Mujer, sino el resultado de intentar dialogar con el mal y la gansterilidad instalados en el poder desde hace 26 años y golpeando nuestras almas desde hace 32 años, los violentos, los furiosos, los golpistas son ustedes, quienes ayer celebraban un atentado institucional, trocado en fiesta, nuestro deber es no olvidar y educar para evitar caer en estos sus charcos del inmundo inconsciente.

