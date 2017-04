Fulmer (1-1), el Novato del Año de la Liga Americana la pasada temporada, toleró tres carreras y seis hits en seis innings.

En el día que festejó 34 años, el venezolano Miguel Cabrera disparó un jonrón por Detroit. Cabrera también la desapareció en el día de su cumpleaños en 2010 en Seattle.

It's your birthday? Treat yo self. pic.twitter.com/LD3PYPBntH

— Detroit Tigers (@tigers) April 18, 2017