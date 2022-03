Un largo, duro y costoso camino hacia la recuperación es el que deben emprender los pacientes con leucemia que residen en el Táchira. Y es que no sólo tienen que asumir el elevado costo de las pruebas diagnóstico, también deben tener la rentabilidad económica para mantener los exámenes de control y rezar por encontrar el protocolo de tratamiento adecuado a su enfermedad en el sector público.

Desde el mismo momento en que se observa una anomalía en las células del individuo comienza su calvario. Y es que las pruebas diagnóstico, que vale destacar no se realizan en Táchira, sino en Caracas y Cúcuta, tienen un costo que varía de 400 a 700 dólares, contando con que sólo se realice la más básica, luego se debe concretar el tratamiento más adecuado, rogar porque el Seguro Social lo tenga y esperar a que la enfermedad entre en remisión.

Oscar Prato es hematólogo del Hospital del Seguro Social de San Cristóbal y asegura que enfrentar esta enfermedad no es nada sencillo, sobre todo en estos momentos. Explicó que en San Cristóbal hay muchos pacientes con diagnósticos incompletos, porque las personas no tienen para costear todas las pruebas y muchos pacientes con tratamientos no acordes, porque su poder adquisitivo no alcanza para más.

