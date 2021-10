Hay cosas que han cambiado en Naguanagua desde que se conoció el resultado de las primarias del partido oficialista para las elecciones del 21 de noviembre. La imagen del alcalde Gustavo Gutiérrez ya casi no es visible y ha sido sustituida por la de la aspirante al cargo desde el PSUV, en una acción que el candidato por la Unidad, Francisco “Pancho” Pérez Lugo, denunció al calificarla de uso de los recursos públicos.

Para él, se trata de una importante cantidad de delitos electorales que se están cometiendo “utilizando bienes públicos para hacer campaña política y eso es peculado de uso”.

Cuadrillas de limpieza, avisos oficiales y diferentes elementos gráficos en la localidad muestran el color fucsia que caracteriza a la campaña de Ana González, “pero la verdad es que Naguanagua sigue estando del mismo color, apagada, sucia y sumergida en cloacas. Lo que cambió desde el 9 de agosto es la cara responsable de esa situación”.

Pérez Lugo recordó a los habitantes del municipio y a las bases del PSUV que, según aseguró, están molestas por el manejo interno del partido, que la candidata de Nicolás Maduro en Naguanagua es la actual directora general de la alcaldía “y es corresponsable del desastre que tenemos en el municipio”.

Trabajo con las comunidades

El candidato abanderado por la mayoría de los partidos de oposición ha recorrido diferentes comunidades en las que ha constatado que las tres prioridades a resolver son el problema del suministro de agua, recuperar la credibilidad de la alcaldía, y gestionar el óptimo funcionamiento de los servicios públicos.

Entre sus planes está la creación de una oficina de agua para atender los requerimientos de cada sector afectado y trabajar en conjunto con los entes responsables para solventar las fallas. “No podemos decir que asunto de Hidrocentro y no hacer nada. Como autoridades municipales es mucho lo que se puede hacer”.

Lamentó que, actualmente, los vecinos perciban a la alcaldía de manera negativa. “Ven a un funcionario y piensan en el matraqueo o que les van a cerrar el negocio y hay que acabar con eso”. También se refirió al cobro excesivo de los impuestos municipales, “por la renovación de una licencia de licores cobran hasta dos mil dólares y 200 por una ficha catastral… Estos tipos hicieron de Naguanagua un negocio y ese es su legado”.

Su intención no es llegar a la alcaldía para tener enfrentamientos con el Ejecutivo, sino para resolver los problemas de los habitantes del municipio.

“Estoy dispuesto a sentarme con el que sea. Si me toca solicitar recursos al gobierno nacional para los problemas de Naguanagua, lo haré. La gente está cansada de las peleas y no se trata de ser guabinoso porque la gente sabe que me he enfrentado varias veces con ellos, pero hay que destrancar el juego… No se trata de convivir con el tipo, Maduro tuene un problema de ilegitimidad grave, pero tiene el control del país y hay que saberse mover con fragilidad y peso pluma para esas situaciones”.

Naguanagua como emporio comercial y agroturístico

Pérez Lugo es del municipio. “Yo estudié en el Lisandro Lecuna, me bautizaron en la iglesia Santa Eduviges, hice primera comunión en iglesia del barrio La Luz… Yo soy de aquí”. Y para él es vital conocer lo que existía, tener la voluntad política de recuperarlo y un equipo dispuesto a trabajar por eso.

Se refirió a las tradiciones propias de la localidad, como las misas de aguinaldo, concursos de pintura, el Festival del Jazz y de El Samán, la grandeza de la feria de la Begoña, los encuentros de san juanes, de los burros y burriquitas, de las corales y de los más de 50 grupos culturales que están en el municipio.

A esto se suma su objetivo de convertir Naguanagua en un emporio comercial y agroturístico tomando en cuenta todo el potencial que tiene en este sentido. “Tenemos muchos centros comerciales, hoteles, varios hospitales, instituciones de educación superior, el cerro El Café, El Volcán en Tazajal, en Trincheras están las aguas termales y una planta de secado de cacao que si estuviera en otros países se pagaría por paseos guiados”.

Condiciones electorales

Este 21 de noviembre será muy diferente al último proceso en el que se midió en elecciones, según insistió. Las condiciones son diferentes con el apoyo de los partidos de la Unidad y se tendrá la observación internacional de la Unión Europea “y Maduro necesita dar un mensaje a la comunidad internacional de que está apegado a las vías democráticas”.

Su llamado es a participar en las elecciones para lograr una Venezuela distinta. “Entiendo confusión de la población, con mucha responsabilidad y la moral que me acompaña y con la que he enfrentado a estos tipos en todos los escenarios, hay que tener claro que debemos recuperar la confianza de nuestra gente y que trabajamos para salir de estos tipos”.