Primero Justicia rechaza “la pesadilla y atropello de la invasión rusa a Ucrania”

El partido Primero Justicia, del que forma parte el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, se opuso este viernes a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que calificó como «pesadilla» y «atropello».

Así lo denunció la formación en un comunicado en el que, además, detalló que Primero Justicia rechaza «el apoyo» que el Gobierno de Nicolás Maduro «le ha dado a su gran aliado, Rusia».

El secretario nacional de organización juvenil adjunto de Primero Justicia, Esteban Roa, aseguró que apoyan al «pueblo ucraniano» e indicó que los venezolanos también están «viviendo muchos atropellos por parte» de la «dictadura» que considera que ejerce Maduro y que «viola constantemente» los derechos humanos.

Agregó que el partido «rechaza contundentemente el apoyo que el régimen de Maduro le está dando a la invasión militar ordenada por el Gobierno de Rusia a Ucrania».

Caprichosos crímenes de guerra

«Estos crímenes de guerra que se están cometiendo en Ucrania no son más que caprichos de personas autoritarias. Rechazamos estos movimientos militares que está haciendo Rusia en contra de Ucrania, con el apoyo del régimen de Maduro. Nosotros no somos eso, el pueblo venezolano no apoya este atropello», concluyó.

La ONU aprobó hoy que se inicien investigaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos de Rusia durante su invasión de Ucrania a través de una comisión de expertos, la primera que el Consejo de Derechos Humanos aprueba para Europa y contra un miembro permanente del Consejo de Seguridad.

La histórica decisión se tomó en una votación donde Rusia sufrió una nueva derrota en el plano diplomático, ya que de los 47 países miembros del Consejo sólo ella y Eritrea votaron en contra de la resolución con la que se crea esta comisión, e incluso países como Venezuela, Cuba o China se abstuvieron. EFE