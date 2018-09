El pasado 4 de febrero la militancia chavista ha desfilado por las calles del país para celebrar el vigésimo sexto aniversario de un golpe de Estado que ha estremecido a Venezuela entera enlutando a miles de hogares. Del mismo modo pero, altos representantes del oficialismo han declarado “urbi et orbi” que este gobierno es el más democrático que ha tenido el país! Ciertamente este gobierno ha llegado al poder a través del voto popular y, por lo tanto, de una forma democrática y constitucional, pero está muy claro que para que un gobierno pueda ser considerado ”democrático y constitucional” no es suficiente haber llegado al poder a través del voto popular. De ser así, Adolfo Hitler y Mussolini hubieran sido gobernantes democráticos! Hace falta entonces ratificar y legitimar, día tras día y durante el ejercicio del poder, ese “ espíritu democrático“ y esa “constitucionalidad” en todas y cada una de sus manifestaciones.

¿Dónde está entonces la incongruencia? Sencillamente en el hecho de que desfilar por las calles del país para celebrar el aniversario de un golpe de estado sangriento, golpe intentado por la misma persona luego electa por el pueblo, no me parece la forma más apta y coherente para demostrar que este es un gobierno democrático. Eso lo hacía Perez Jimenez celebrando el 2 de diciembre, fecha en la cual había llegado al poder y no precisamente por la via democrática! Yo se que ha habido venezolanos que, por una serie de concausas perfectamente comprensibles han llegado al extremo de “justificar” esa intentona golpista del 4 de febrero del 1992. El tema es muy amplio y no lo voy a tratar en esta sede pero es un hecho irrefutabile que la ilusoria, fatua y equivocada esperanza de que con un golpe militar se podía restablecer un poco de orden institucional, acabar con la corrupción y emprender finalmente un camino de recuperación económica y moral en este país, albergaba ingenuamente en los ánimos desesperados de muchos venezolanos que aceptaron con remisión y con dócil resignación un hecho que es, en todos los sentidos, la antítesis de la democracia.

Yo, con mucho esfuerzo, llego a comprender que esa militancia salga a la calle a conmemorar el aniversario de la victoria electoral, pero que pretenda manifestar para un evento que está en abierta contradicción con todo principio democrático como lo es una intentona golpista, eso es sencillamente inaudito! Ciertamente Venezuela estaba harta pero no de “democracia” sino de aquella democracia que, desde 1974 hasta nuestros días, había engendrado solamente corrupción, criminalidad, deterioro moral.

La clase política que se ha alternado en el poder a partir de esa fecha, guste o no guste a mucha gente, es lo más bajo y lo más incapaz que ha producido el país. Sin embargo, por malo, por corrupto y por podrido que haya sido ese sistema, “nunca y jamás” se justifica el tratar de relevarlo a través de un golpe de estado! Es por eso que un gobierno que se jacta de ser el prototipo de la democracia no puede, bajo ningún aspecto promover manifestaciones como las que se han realizado el pasado 4 de febrero, so pena de poner en tela de juicio su credibilidad democrática. Con mucho esfuerzo puedo aceptar – por supuesto nunca justificar – que en diciembre del 98 haya habido gente que ha votado por esos golpistas! Sin embargo es inaceptable que hoy en día, después de casi veinte años, todavía haya gente que vota, aplaude y aclama a esos mismos golpistas! Esa es la antítesis de la democracia!

