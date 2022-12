Con el objetivo de dar a conocer e impulsar el talento local en las ramas de la música, el cine y el arte, así como para fortalecer las tradiciones culturales propias del municipio, desde la alcaldía de Puerto Cabello se promovieron diferentes actividades en 2022.

El Primer Festival de Cortometrajes Comunitario “Puerto Cabello Te Quiero 2022” fue un ejemplo de esta labor que permitió fomentar la producción cinematográfica nacional y construir una ventana de exhibición para dar a conocer talentos con proyección de futuro. Este evento fue organizado por el despacho de la primera dama, María Daniela de Betancourt con el respaldo del Instituto Municipal Autónomo para la Cultura (Imacult).

También se celebró el Encuentro Nacional de San Juan Bautista en Waikiki; así como el Primer Festival De Jazz, la Gala Danzaria y del Desfile de Moda Down Is Now, además de los concursos Madres Voces, Padres Voces, Talent Show Infantil, Pintura Rápida y el Arena Arte, con el propósito de brindarle a la población espacios y oportunidades de desarrollar y mostrar sus cualidades artísticas.

Este año, Puerto Cabello tuvo el honor de representar al estado Carabobo en el programa nacional Talento de Corazón Llanero Infantil, con la participación de la talentosa Camila Campos, quien fue la ganadora de la gala municipal y la estadal, ambas realizadas en el Teatro Municipal de la ciudad.

Imacult brindó su apoyo para seguir profundizando e impulsado las manifestaciones culturales sembradas en la población como el Baile de la Hamaca, el encuentro de Burras y Burriquitas, el Velorio de la Cruz de Mayo y los Diablos Danzantes.

Otras actividades

Durante el 2022 se realizaron con total éxito los Talleres Vacacionales en la Casa de la Cultura de Puerto Cabello con la participación de 200 niños, adolescentes y adultos; la Coral Nacional Simón Bolívar visitó el Teatro Municipal; y el Festival Internacional de Teatro Progresista sub sede Carabobo, inició en este imponente recinto cultural con las obras: Mi planta de naranja lima y setenta y otros tantos.

Además, como parte del programa Cultura y Arte por todas partes fue rehabilitada la Casa de la Cultura de Patanemo, y las primeras damas Nancy de Lacava y María Daniela de Betancourt dotaron a la Escuela de Música Augusto Brandt con instrumentos musicales.

Con información de nota de prensa.