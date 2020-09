El abogado defensor de los DDHH, Rafael Narváez, fijó su posición sobre las recientes liberaciones otorgadas por Nicolás Maduro y afirmó que las mismas no constituyen indulto alguno, debido a que los privados de libertad o perseguidos judicialmente por el Estado no cometieron delito, sino que fueron aprehendidos injustamente. Eso no cambia la situación de sistemática violación a los derechos humanos en Venezuela, agregó.

El indulto es una gracia y atribución que la Constitución, en su artículo 236, le otorga al Presidente de la República para conceder libertad a personas que hayan cometido delitos y estén condenado. La decisión de liberar a 110 presos políticos (50 detenidos, otros en el exilio y otros con allanamiento a su inmunidad parlamentaria) la saludamos y la celebramos con mucha alegría; sin duda alguna, los familiares están felices por tener nuevamente a sus seres queridos en sus casas, pero esta decisión por parte del régimen no es indulto alguno. No se puede conceder indulto a inocentes, expresó Narváez.

El director de la ONG Derechos Civiles resaltó que las personas que fueron objeto de la medida gubernamental, fueron víctimas de la represión y detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Finalmente algunos recluidos por varios años en calabozos del Sebin, Dgcim, Ramo Verde y El Dorado. Asimismo, sufrieron de torturas, tratos crueles e inhumanos, con violación del derecho a la defensa, la presunción de inocencia y, buena parte de los mismos procesados por tribunales militares vulnerando el derecho a ser juzgado por sus jueces naturales, reseñó La Patilla.

“¿Cómo es eso que te condeno por algo de lo que no eres culpable o te encierro sin atender el debido proceso y luego te indulto? Esta decisión por parte del régimen no es un indulto porque sencillamente, ninguno de los liberados ha sido condenados y muchos no llegaron a tener siquiera la audiencia de juicio. No se puede conceder indulto a inocentes”, subrayó el profesional en derecho.

Rafael Narváez explicó que la serie de indultos se trata es de una decisión política que ha tenido muchas lecturas de cara a unas elecciones parlamentarias convocadas para el seis de diciembre y así habilitarlos para una posible participación en dichos comicios.

A este respecto, agregó que el Estado conduce a la población a un proceso electoral nacional en un país donde las cifras de contagio de COVID-19 siguen creciendo en forma exponencial dejando una cantidad de fallecidos diariamente.

El abogado defensor de los derechos humanos, hizo hincapié en que el decreto sobre la reconciliación anunciado por Maduro no está nada claro, ya que todavía quedan 336 presos políticos detenidos y más de 9.000 personas que tienen procesos judiciales en su contra con medidas cautelares que los obligan estar bajo presentación en los tribunales.

Si todos somos iguales ante la ley y queremos una rectificación de verdad, esta voluntad debe incluir a militares que fueron afectos al gobierno y que no fueron tomados en cuenta en esta medida que todavía sigue en duda si en su carácter de meramente política o también es humanitaria. El estado no debe olvidar que estas violaciones graves de los derechos humanos constituyen Crímenes de lesa humanidad y que la liberación otorgada no lo exonera de responsabilidad penal por que estos crímenes no prescriben y no se borran con medidas de libertad, concluyó Narváez

Con información de La Patilla