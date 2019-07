Para el diputado venezolano en el exilio, Richard Blanco, la Administración para el Control de Drogas​ es la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DEA) debe entrar al país, “para que se lleve a los sinvergüenzas, a los delincuentes, a estos narcotraficantes que están en el poder dentro de Venezuela”, dijo en una entrevista a Infobae.

“Nuestro problema es de tiempo, no podemos seguir esperando que la gente se nos siga muriendo de hambre y que estos criminales sigan atacando y torturando en Venezuela porque les dé la gana”, recalcó.

Richard Blanco lleva un mes en Buenos Aires. Salió de su país cruzando de manera clandestina a través de las trochas -peligrosos pasos ilegales- a Colombia.

Como a decenas de legisladores, lo persigue el régimen de Maduro que utilizó a la Justicia chavista para allanar su inmunidad y despojarlo de sus fueros en lo que ya es una práctica sistemática de la dictadura para disolver el único poder legítimo que queda en Venezuela, la Asamblea Nacional.

“Debemos agilizar el paso. Ya no podemos, está demostrado, estos tipos están armados, son delincuentes, están los grupos terroristas más importantes, líderes negativos del mundo que afectan la tranquilidad del pueblo y de toda la región“, afirmó Blanco.

Acerca de la reciente aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de (TIAR) Richard Blanco opina que va a servir y de mucho.

“Por eso es que tenemos que agilizar el paso y se lo hemos dicho al presidente de la República, que está haciendo un gran esfuerzo junto a los venezolanos. No puede ser solamente el presidente sin los venezolanos”.

“Pero hay que compaginarlo, ligarlo con otros conceptos como por ejemplo la responsabilidad de proteger de la Organización de Naciones Unidas, porque en Venezuela cuando se revisan todos estos instrumentos allí se habla de que si en un país hay hambruna, como es el caso nuestro, si hay problemas de salud, como es el caso nuestro, la gente ya se muere no por la enfermedad per sé sino porque no hay implementos médicos quirúrgicos, no hay medicinas, el sistema farmacéutico venezolano es un desastre, se nos muere la gente, los pacientes en los hospitales, en las casas”.

El parlamentario reitera que es una situación verdaderamente dramática.

“Y un artículo muy importante de la Constitución, que también estamos solicitándole al señor presidente de la República y a nuestros colegas diputados que se active de manera inmediata y que no perdamos más tiempo, es el artículo 187 #11 de nuestra Ley Fundamental que establece claramente que la Asamblea Nacional podrá en el #11 autorizar al presidente de la República para que envíe misiones militares extranjeras a un país que lo requiera pero también recibir ayuda militar extranjera.

