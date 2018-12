Moscú se está preparando para establecer una presencia militar a largo plazo en América Latina y la misión actual de los bombarderos estratégicos Tu-160 a Venezuela es parte de este plan, escribe Nezavisimaya Gazeta.

Según los enviados militares, las autoridades rusas han tomado una decisión (y el presidente venezolano Nicolas Maduro no se opuso) a desplegar aviones estratégicos en una de las islas de Venezuela en el Mar Caribe, que tiene una base naval y un campo de aviación militar, reseña la Agencia Tass.

Hace diez años, expertos rusos y comandantes de las Fuerzas Armadas ya habían visitado la isla de La Orchila, ubicada a 200 kilómetros al noreste de Caracas. Las leyes venezolanas prohíben el establecimiento de bases militares en el país, pero es posible un despliegue temporal de aviones de combate.

“Es la idea correcta incluir a Venezuela en misiones de aviación de largo alcance”, dijo al periódico el experto militar coronel Shamil Gareyev, y agregó que también era económicamente razonable.

“Nuestros bombarderos estratégicos no solo no tendrán que regresar a Rusia cada vez, sino que también no realizarán reabastecimiento de combustible aéreo en una misión de patrulla en las Américas. Nuestros aviones Tu-160 llegan a su base en Venezuela, realizan vuelos, ejecutan sus misiones y luego se reemplazan de forma rotativa. Así es como debe hacerse “, dijo.

Bases militares rusas en el extranjero

El Coronel Eduard Rodyukov, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Militares, a su vez, le dijo a Nezavisimaya Gazeta que “la llegada de los bombarderos estratégicos Tu-160 de Rusia a América Central es una especie de señal para que Trump se dé cuenta de que abandona los tratados de desarme nuclear. Tendrá un efecto boomerang”.

Según las fuentes de Kommersant en las agencias de gestión militar rusas, el acuerdo ruso-venezolano sobre el vuelo de dos bombarderos estratégicos Tu-160 es mutuamente beneficioso, ya que Caracas tuvo la oportunidad de exhibir su política militar independiente y los pilotos rusos realizaron no solo un simple vuelo de entrenamiento, pero cubría una distancia de más de 10.000 kilómetros sobre el Océano Atlántico, el Mar de Barents, el Noruego y el Caribe.

Estamos claramente ayudando al gobierno venezolano a mantenerse a flote, dijo a Kommersant el investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia de Ciencias de Rusia, Emil Dabagyan.

“Dado que Rusia se beneficia de la exploración petrolera, quiere que el régimen venezolano permanezca en su lugar”, agregó.

En cuanto a Caracas, los ejercicios militares conjuntos con Rusia y otras actividades de este tipo son muy importantes para ello en este momento. Según el experto, las autoridades venezolanas “tratan de mostrar su determinación de proteger al país de la posible agresión de Estados Unidos, que ha calificado al régimen de Maduro como ilegítimo”.

La reciente visita de los rusos con los aviones bombarderos Tu-160 rusos, sucedió luego que el Presidente Nicolás Maduro visitó Rusia a finales de noviembre, en busca de ayuda económica para el país.