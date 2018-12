View this post on Instagram

SE PUDREN MAS DE 150 RESES La carne con mas de 10 días de matanza estaba depositada en los mataderos de Fricapeca y Maboca, por información no oficial nos llego el reporte que el volumen de carne de bovino descompuesta fue sacada de Machiques hacia Maticolca. Hasta ahora ninguna autoridad da detalles de este incidente. El hermetismo es enorme, es una especie de secreto a voces en los alrededores de las beneficiadoras. Esta producto no distribuido oportunamente, cosa que viola la ley debido a que se tipifica como Boicot, forma parte del 30% de la producción que les solicitan a los productores y mataderos, misma que en teoría seria para ser distribuida a las comunidades a precio regulado, cosa que no ocurrió por lo que se evidencia. En las carnicerías se expende el producto por encima del establecido debido a que a los comerciantes no les llega al precio para poder hacerlo. Hasta los momentos nadie se pronuncia, por el contrario, la intención es encubrir un suceso que no deja de ser lamentable, tomando en cuenta la crisis que es mas que evidente en las comunidades del occidente del país #Venezuela #Zulia #insta #historias #crisis #ayudas #diciembre #sucesos #crimen #terrible #carne #podrida