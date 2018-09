La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció hoy los ganadores de los premios a la Excelencia en Periodismo 2018 y destacó el Gran Premio Libertad de Prensa a la prensa independiente de Nicaragua, por “su profesionalismo y valentía frente a la violencia indiscriminada del régimen de Daniel Ortega”.

La lista de trabajos ganadores incluye 13 categorías de Excelencia Periodística, entre los cuales hay representantes de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico y Venezuela.

“Ha sido un año de acontecimientos noticiosos de relevancia y eso se refleja en los trabajos que resultaron galardonados”, destacó el venezolano Marcel Granier, presidente de la Comisión de Premios de la SIP.

El Gran Premio Libertad de Prensa al periodismo independiente nicaragüense resalta que desde abril pasado la prensa de este país “ha afrontado con valentía las presiones, la intimidación y el acoso sin desmayar en su denuncia de la violación de los derechos humanos y la violencia indiscriminada del régimen de Daniel Ortega”, resaltó la SIP, una organización con sede en Miami (EE.UU.).

La lista de otros premiados es la siguiente:

-Categoría Caricatura (patrocinada por El Tiempo, Colombia)

Ganador: Javier Molina Blandón, del periódico digital nicaragüense Confidencial, por “Trump Twitting”.

Mención de honor: Pablo Fernando Chumbita, de la Voz Interior (Argentina), por “Ara San Juan”.

-Categoría Cobertura Informativa (patrocinado por TV Venezuela, de Miami, Florida, EE.UU.)

Ganador: el canal NTN24 de televisión de Colombia recibió el Premio Represión en Venezuela por su cobertura llena de “precisión y detalles de las protestas estudiantiles y represión en Venezuela en 2017”.

“A pesar de la censura impuesta a este medio, bloqueado para el público venezolano, el equipo de NT24 mantuvo a su audiencia informada con vídeo-resúmenes detallados de lo que ocurrió en cada la jornada”, precisó la SIP.

También recibió una mención de honor en esta categoría el trabajo colectivo “Protestas sociales”, de la Crónica de Baja California (México).

–Categoría Cobertura Noticiosa (patrocinado por O Estado de S. Paulo, Brasil)

Ganador: El Estímulo (Venezuela), obtuvo el “Premio Protestas en Venezuela” por su “extraordinaria cobertura de los 100 días de protestas realizados en Venezuela en 2017”.

Mención de honor: “Cobertura del sismo de Ciudad de México”, trabajo colectivo de Pie de Página (México).

Categoría Cobertura Informativa en dispositivo móvil, Premio Alejandro Miró Quesada Garland (patrocinado por El Comercio, Perú)

Ganador: El Tiempo (Colombia) por “El papa Francisco en Colombia”.

Mención de honor: Te lo Cuento News (EE.UU.) por la cobertura “Protestas en Venezuela”.

-Categoría Crónica (El Comercio, Ecuador, y McClatchy Newspapers, EE.UU.)

Ganador: Bryan Alexander Avelar Rodríguez, de la Revista Factum (El Salvador).

Mención de honor: Jesús Peña Sánchez, del Semanario (México) por “En el barrio de San Judas Tadeo… Cuando vivir es un milagro”, y Anastasia Moloney (Thomson Reuters Foundation, EE.UU.) por “Seduced into slavery: How a Mexican family became sex traffickers”.

–Categoría Derechos Humanos y Servicio a la Comunidad (Panamá-América, El Comercio, de Perú; la Organización Publicitaria, de Honduras, y La Nación, de Argentina).

Ganador: Clarín.com (Argentina), premio “Cementerio Malvinas”.

Mención de honor: Ipys Venezuela y El Pitazo, premio trabajo colectivo “Huérfanos de la salud”.

-Categoría Fotografía (ABC Color, Paraguay y La Prensa Gráfica, El Salvador)

Ganador: Omar Lucas, El País, España, por “Lucha y esperanza: la tuberculosis en Lima”.

Mención de honor: Carlos Rivera Giusti, El Vocero (Puerto Rico), por “Huracán María”, y Ronaldo Schemidt (Agence France Presse, México), por “Protestas en Venezuela en 2017”.

Categoría Infografía (Clarín, Argentina)

Ganador: Clarín.com, por el trabajo colectivo “Misterio en el mar: el caso del submarino ARA San Juan”.

Mención de honor: eltiempo.com por “52 años en pie de guerra” y Manuel Alejandro Oyervides Ayala, de El Sol de México, por “Renacer dentro de la Madre Tierra, el misterio del Temazcal”.

Categoría Opinión (El Mercurio, Chile)

Ganador: Edgardo Ramón Moreno, La Voz del Interior (Argentina), por “El tango de Caparrós y la momia de Lenin”.

Mención de honor: Claudia Palacios, El Tiempo, por la “Serie sobre violencia de género”, y Lianet Fleites Claro, de Diario de Cuba (España), por “Temblor: historia negra del mercado negro”·

Categoría Periodismo de Datos (El diario de Hoy, El Salvador)

Ganador: Convoca (Perú), por “Vía sobrecosto”, sobre el caso Odebrecht.

Mención de honor: El diario.es (España), en alianza con El Faro (El Salvador), por “La tierra esclava”, y Ana Carolina Alpírez, de Ojoconmipisto.com (Guatemala), por “40 alcaldías bajo la lupa”.

Categoría Periodismo en Profundidad (La República, Perú)

Ganador: revista digital Climax (Venezuela), por “El caso Odebrecht: corrupción y despilfarro en Venezuela”.

Mención de honor: Ojo-Público.com (Perú), por “Narcomapa”.

Categoría Periodismo sobre Medioambiente Roberto Eisenmann (La Prensa, Panamá)

Ganador: El Universal (México), por “Narcotala”.

Mención de honor: Michelle Carrere, Wilder Pérez, José Arcia, Sebastián Escalón, Dyerling Ríos, Cristopher Mendoza, de Mongabay Lata (Perú), por la serie “Ganadería sin límites: la lenta desaparición de los bosques en Centroamérica”.

Categoría Periodismo Universitario Pedro Joaquín Chamorro (La Prensa, Nicaragua)

Ganador: Punto Convergente (Argentina), por “Grooming”.

Mención de honor: Tatiana Salamanca, de Datéate al minuto, Colombia, por “La Favorita, sector de guerra entre ganchos”.