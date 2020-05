Talleres mecánicos: Gasolina contaminada genera fallas en vehículos

Filtros sucios, inyectores tapados y bombas de gasolina dañadas son los diagnósticos que día a día hacen los mecánicos a los vehículos que ingresan en un taller luego de haber llenado el tanque de combustible.

Durante un recorrido por talleres de reparación de autos en Naguanagua y Valencia, mecánicos denunciaron que la gasolina despachada en las últimas semanas en estaciones de servicio de la entidad carabobeña estaría llegando contaminada.

“Yo mismo la he visto que viene contaminada, muy contaminada. Me han llegado carros que no caminan es porque tienen los inyectores tapados y los filtros tapados por la mala gasolina”, denunció Wilfredo Acosta, propietario de un taller mecánico en la avenida Valencia de Naguanagua.

Andrés Arrizure, mecánico, señaló que en las últimas tres semanas la mayoría de las fallas que ha atendido en los vehículos que ingresan al taller es por la mala calidad del combustible. “El carro pistonea porque el combustible es de bajo octanaje, además a veces viene ligado con agua y eso daña las bombas, los inyectores y todo el sistema. Si la gasolina es de bajo octanaje también puede dañar el motor”.

Para Enrique Maya, trabajador en un taller mecánico de Naguanagua vieja, a esto se le suma la rapidez con la que se evapora el líquido. A su juicio, el combustible despachado no tiene los aditivos necesarios para que el producto sea de calidad.

Se necesitan entre 25 y 60$ para reparar las fallas

Guillermo Arrae, mecánico en un taller ubicado en las adyacencias de la avenida Navas Spínola de Valencia, apuntó que para reparar las fallas relacionadas con la gasolina los conductores deben disponer de al menos 25 dólares en el bolsillo. Precisó que la limpieza de un inyector está fijada en 25 dólares por cada unidad, el precio de una pila de gasolina oscila entre los 20 y 25 dólares y por instalarla cobra 10 dólares.

El mecánico destacó que están trabajando a media máquina por la cuarentena, pero sí han llegado carros con fallas porque la gasolina está sucia y es de bajo octanaje. “Yo calculo que la que están despachando en las bombas es de 80 octanos”.

En este planteamiento coincide José Pinto, quien trabaja en un taller mecánico en la zona norte de Valencia. Recuerda que meses atrás los conductores se surtían de gasolina y el vehículo no agarraba fallas. “La gasolina viene mala o no trae un componente que debería traer porque ahora uno echa y lo que hace es dañar los carros”.

