En solidaridad con la campaña

que dice

¡Yo soy listón verde!

¡Las niñas y los niños no se tocan,

no se golpean, no se abusan, no se matan!

Dedico este Credo a todos los niños del mundo

Creo en la vida

Aquella que comienza a gestarse en el vientre de las madres

Y que con sus movimientos o pataditas le dice al mundo

Aquí estoy… vivo!!!

Por eso, creo en el niño

y su reino imaginario,

desbordado en riqueza de inocencia y fantasía.

Creo en el niño

grandioso capitán de la inocencia,

que navegando, alimenta los hogares con su risa.

Creo en el niño

y en sus juguetes tradicionales,

porque sé que ambos se necesitan para crecer y divertirse.

Creo en el niño

y en su mirada sorprendida al contemplar por primera vez,

el imponente mar.

Creo en el niño

y en sus travesuras,

porque con ellas recordamos las nuestras.

Creo en el niño

y en sus derechos fundamentales

de sentirse siempre querido,

aceptado y protegido,

de vivir y estar sanos,

de recibir una educación adecuada en su hogar

y en la escuela,

de disfrutar de la recreación, el juego y el deporte,

del goce y desarrollo en lo artístico y cultural,

de ser tratado en igualdad de condiciones,

independientemente de su raza,

el color, el sexo y la religión,

de recibir atención en la salud,

un techo, amigos, familia,

y disfrutar de una buena alimentación.

Creo en el niño

y su derecho a ser respetado,

no al maltrato físico y mental,

no a los juguetes bélicos,

no a su participación en conflictos armados,

no al trabajo forzado

y que mutile su posible asistencia a la escuela,

no a la violencia,

no a las drogas.

Creo en el niño

como símbolo de esperanza

y progreso de los pueblos.

Creo en el niño

y en el compromiso

que juntos le daremos un mejor trato a la tierra

que heredamos

y dejaremos en herencia.

Creo en el niño

y en la esperanza que nunca más

habrá animales en extinción.

Creo en el niño

como creo en la belleza del sol,

de la luna, las estrellas, los árboles, los ríos,

llas montañas y el canto de los pájaros.

Creo en el niño

como inventor y protagonista de los cuentos

que tú cuentas, que yo cuento.

Si a la paz

si a la televisión sin violencia

si a los parques

si a la vida

si a la familia

sí a la tecnología que eduque.

Y finalmente

Creo en los Niños

porque yo también

lo fui

y sé que no todo es

…un caramelo

Dios bendiga a los niños del mundo

Don Pío Lara