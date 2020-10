Teniente de la Aviación cumple un año en Ramo Verde esperando su excarcelación tras cumplir su condena

Hijo discúlpame, yo quise hacer más por ti, pero el gobierno (Maduro) no me dejó, me cortó las alas y a ti te recortó el camino, qué puedo hacer, pedirle a Dios por tu libertad, pedirle que te dé fortaleza y valor, explicó la madre