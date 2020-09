El riesgo es real. José Contreras, trabajador ferroviario y miembro de la junta directiva del Sindicato Único Bolivariano de Trabajadores del Metro de Valencia (Subtracameval), señaló que ante la ausencia de medidas de bioseguridad y dotación de equipos de protección personal, el ausentismo laboral en la empresa es de entre 40% y 50%, ya que los empleados tienen miedo de contagiarse de COVID-19.

“Existe mucho temor. Los que van, lo hacen con bastante miedo y muchos faltan para no resultar contagiados. Otros han renunciado por el mismo hecho de que no contamos con una real medida de seguridad”, dijo Contreras al informar que hasta la fecha al menos seis trabajadores habrían resultado positivos por COVID-19: cuatro son personal de base y dos de dirección, “pero podrían ser muchos más que estén asintomáticos”.

Según el dirigente sindical, el área administrativa del Metro de Valencia sería el foco de contagio del virus. Advirtió, además, que aunque ya se cumplieron tres semanas desde que fue detectado el primer caso, todavía esperan por un operativo de despistaje masivo que les permita identificar cuánto de los trabajadores tienen el virus.

“No contamos con equipos de protección para prevenir y combatir el COVID-19. Se han hecho desinfecciones en áreas en las que trabajan compañeros que resultaron positivos, pero no es suficiente porque desinfectan hoy y mañana no, desinfectan un área y otras no”, denunció el vocero del sindicato.

En cuanto a la dotación de insumos de protección, aseveró que la empresa no les ha garantizado ni siquiera los tapabocas. “No contamos con jabón en los baños ni antibacterial o alcohol en puestos de trabajo. El personal de limpieza trabaja sin guantes y cada trabajador ha tenido que llevar su tapaboca”.

Contreras instó a las autoridades regionales y a la gerencia del Metro de Valencia a atender de forma urgente las solicitudes de los trabajadores ante el incremento en el número de casos positivos en la entidad carabobeña. Hizo énfasis en la necesidad de que se ejecute una jornada de despistaje masivo ante el temor que tienen sus compañeros de volver a sus puestos de trabajo y la falta de pruebas en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI).

Sobre los salarios, el sindicalista informó que a través de la convención colectiva se estableció un tabulador con un monto 40% superior al sueldo mínimo, dividido en nueve grados o niveles.

Los de primer grado devengan 560 mil bolívares, equivalentes a 1,4 dólares, mientras que los de grado nueve llegan a un millón 200 mil bolívares, que representa unos tres dólares. “El trabajador de base tiene estabilidad y protección de la ley, pero los de dirección, no”, sentenció.