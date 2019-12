Este miércoles el secretario general del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en Carabobo, Francisco “Pancho” Pérez Lugo afirmó que la “mayoría opositora en la Asamblea Nacional jamás traicionará al pueblo que los eligió”, en alusión al claro al intento del régimen de querer desmembrar al parlamento, que este martes aprobó la modificación del Reglamento de Interior y Debate con los votos de 93 diputados.

Los artículos del reglamento debatidos fueron el 13, 46 y 56, que resaltan la participación de los parlamentarios por medios tecnológicos.

Pérez Lugo dijo que esta modificación permite que los legisladores exiliados y perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro puedan participar en los debates de la AN, “lo cual aplaudimos porque detiene de alguna manera la destrucción del parlamento, tal como lo habían planificado desde el oficialismo”.

“Ante la pretensión del régimen querer comprar la conciencia de diputados opositores, traidores del pueblo que los eligió, que decidieron venderse por dinero, la respuesta de la mayoría en la Asamblea Nacional ha sido de dignidad y ética”, manifestó Pérez Lugo durante una reunión en Morón de la dirección ejecutiva Municipal celebrada en Juan José Mora.

Pancho Pérez afirma que Maduro perdió innecesariamente su tiempo al querer comprar la dignidad de la mayoría de nuestros diputados que no se venden, que se deben al pueblo que los eligió. “Se perdieron esos reales”, exclamó.

La decisión de la mayoría de los diputados de la oposición protege la institucionalidad de la AN, por ello el régimen desesperado lo intenta destruir. “Con la votación a distancia de diputados perseguidos hemos blindado la expresión de la voluntad”, añadió el secretario general de UNT Carabobo.

La mayoría honesta no la podrán comprar. El dirigente regional en Carabobo recordó que desde 2016 el régimen ha intentado destruir la AN con distintas artimañas, con violencia física en las entradas del Palacio Federal Legislativo, sentencias judiciales inconstitucionales, persecución política, sobornos, mecanismos ilegales y mercenarios del régimen, para tratar de quebrar la unidad de las fuerzas democráticas y no han podido con la mayoría honesta, la voluntad de lucha democrática es y será mayoría, sentenció Francisco Pérez Lugo.

