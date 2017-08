Por segunda vez en la temporada el venezolano Víctor Martínez fue incluido en la lista de incapacitados de 10 días por los Tigres de Detroit debido a una arritmia cardíaca, hecho que mantiene las alarmas encendidas en la organización bengalí.

Martínez salió el sábado del juego contra los Medias Blancas de Chicago con palpitaciones luego de consumir su último turno al bate. El pelotero de 38 años ya estuvo fuera de acción del 16 al 28 de junio a causa del mismo padecimiento.

El manager de Detroit, Brad Ausmus, informó al portal MLB.com que el bateador designado pasó la noche en el hospital donde le realizaron algunos estudios cardíacos, a la espera de resultados.

“No se trata de un esguince ni un problema menor como ese. Es algo que uno se toma en serio porque puede costar la vida. Eso es lo que vamos a hacer. No sé lo que va a pasar más adelante. No se juega con el corazón” comentó el mandamás Ausmus.

El toletero acumula predio de .255 con 10 jonrones y 27 impulsadas en su campaña número 15 en las Grandes Ligas.

Con información de Las Mayores