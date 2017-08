El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) José Guerra, destacó que la terrible crisis económica que afecta al país desde hace varios años no está relacionada con las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.), aplicadas al gobierno venezolano.

“La situación de precariedad económica viene desde mucho antes”, señaló.

Guerra considera que las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, atribuyendo a las medidas punitivas de EE.UU. la culpa de la crisis, son una especie de “malabarismo dialéctico para tratar de explicar lo inexplicable”, aseguró.

A través de una entrevista en Onda la Superestación, el economista explicó que las principales repercusiones de la reciente sanción es que no se podrá colocar nueva deuda en los EE.UU., ni con empresas de ese país lo que también dificultará el funcionamiento de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El parlamentario detalló que la ley de presupuesto vigente en 2016 fue la de 2015 y el gobierno no colocó ningún tipo de deuda en bonos en 2016 porque el mercado financiero lo iba a castigar por la política económica y no fue porque nadie lo bloqueó, “fue el propio gobierno el que se bloqueó”.

La Ley de presupuesto de 2017 no fue aprobada por la AN sino por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como consecuencia ocurrió un auto bloqueo por parte del gobierno por no ir a la AN a solicitar la autorización. “No es que el país está bloqueado sino que las políticas económicas domésticas llevaron al país a este aislamiento” recalcó.

Unión Radio.