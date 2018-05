Yolmer Sánchez mostró su poder pero de nada sirvió, pues con jonrones de Edwin Encarnación y José Ramírez y soberbio pitcheo del astro Corey Kluber, los Indios de Cleveland vencieron este miércoles a los Medias Blancas de Chicago con pizarra de 9-1.

Kluber (8-2) lanzó seis entradas en blanco y alcanzó su octava victoria, la mayor cantidad en la Liga Americana, para que los Indios llegaran a su quinta victoria consecutiva.

La ‘Tribu’ alcanzó un colchón de nueve carreras después de cuatro entradas gracias a los bambinazos de Encarnación y Ramírez y el trabajo monticular de Kluber, un ganador del premio de pitcheo Cy Young el año pasado en el ‘Joven Circuito’.

Kluber ponchó a 10 y mejoró a 4-0 con efectividad de 0,33 en cuatro aperturas contra equipos de la División Central de su Liga.

El único daño que permitieron los aborígenes fue producto de un cuadrangular solitario en el noveno episodio por parte del venezolano Yolmer Sánchez, su tercero de la presente campaña.

Yolmer Sanchez gets the White Sox on the board in the top of the 9th with a solo blast to right-center field, his 3rd homer of the year #WhiteSox pic.twitter.com/3REkXoaVIe

— TheRenderMLB (@TheRenderMLB2) May 30, 2018