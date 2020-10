El presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzurú, aseguró que en las manifestaciones del pasado lunes participaron docentes de 282 municipios del país, lo cual las hace muy exitosas.

El dirigente gremial agradeció el respaldo que a la actividad dio la sociedad civil en todo el país.

En conversación con la periodista Charito Rojas en Unión Radio, Alzurú reiteró que los docentes se vieron en la necesidad de protestar, por cuanto ninguno gana más de dos millones de bolívares al mes, por lo que no pueden alimentar a sus familias.

En su opinión el 5 de octubre de 2020 debe considerarse un día histórico para el magisterio venezolano, por cuanto se aportó un elemento más en la lucha que mantienen los educadores, por el rescate de sus beneficios salariales y sociales.

“La clase de ayer la dimos en la calle. Y se la dimos a la sociedad venezolana, al sector político y a quienes no entienden que la unidad es fundamental para salir de la crisis que vivimos”.

Insistió en la importancia de la realización de protestas en 282 municipios, porque es bueno municipalizar los reclamos, y no dejarlos para que solo se haga en las capitales de estado.

No obstante Alzurú subrayó que, que pese a las manifestaciones nacionales, a la fecha los docentes no han recibido respuesta del ministro de Educación Aristóbulo Isturiz. Lo cual no le extraña porque ese ha sido el comportamiento del funcionario en los últimos meses.