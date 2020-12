Durante acto realizado en el patio de la institución, seis funcionarios de la Policía Municipal de San Diego fueron ascendidos a su rango inmediato superior, debido a sus actuaciones extraordinarias realizadas en el desempeño de sus funciones.

Las distinciones les fueron impuestas a la supervisora jefe, María Molina; supervisor agregado, Gerson Carrero; los supervisores José Salabarria, Juan Colina y Alberto Castillo, y al oficial agregado Jorge Ariza.

Al intervenir en la ceremonia el alcalde León Jurado Larentín les recordó a los ascendidos, que es un compromiso y un deber de ellos mantener la lealtad y el honor por sobre la institución y el uniforme que portan.

Aseguró que la Policía Municipal de San Diego fue una de las policías que el Ministerio de Interior, Justicia y Paz le aprobó mayor número de ascensos.

“Es un compromiso, en esta situación que estamos viviendo en este 2020, un año difícil y complicado, pero siempre ha estado la policía municipal al servicio de los ciudadanos y nunca abandonando sus deberes”, agregó.

Por su parte, el comisionado agregado Eleazar Villasmil, director general del cuerpo local, sostuvo que los ascensos son parte del desempeño efectivo de los funcionarios que, además, sirven de ejemplo para el resto de los que conforman la institución.

“En esta oportunidad, debido a la pandemia del COVID-19, no podemos darles ese espaldarazo a nuestros funcionarios que tienen bien merecido su ascenso. Pero eso no quiere decir que no nos sintamos orgullosos de las excelentes actuaciones que han venido desempeñando dentro del organismo”, añadió el director.

Acompañaron al alcalde en el presídium su esposa Emilia de Jurado; Eleazar Villasmil y el subdirector Jesús Silva.

