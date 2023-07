Tras estrenar “Histeria” en diciembre del 2022, el actor Agustín Segnini suma una nueva película a su joven carrera, la comedia romántica “La chica del alquiler”, film que viene liderando la taquilla nacional desde el pasado 1 de junio, por lo pronto, esta comedia romántica de enredos y de situaciones ligeras, adquiere gran protagonismo competitivo junto con otras 12 cintas, por estar inscritas en la Sección Oficial de Largometrajes de Ficción, del Festival del Cine Venezolano 2023, que comienza hoy 9 de julio y sera noticia hasta al día 13, cuando se de a conocer a los ganadores.

Un festival que se realiza bajo la dirección de Karina Gómez Franco (desde su comienzo, hasta ahora), paralelamente, ella es presidenta de Fundearc.

El poder participar en este certamen cinematográfico de carácter competitivo, le otorga a Agustín Segnini, la posibilidad de aspirar de que su película se vea ganadora en algunos de los renglones del palmares del festival, sino que además, busque personalmente triunfar a Mejor Actor y Mejor Película, esto último por ser actor y productor de «La Chica del alquiler».

Seguir la trayectoria de Agustín Segnini, es definirlo como un “actor del siglo XXI”, porque van veinte años de carrera, siendo el teatro su principal medio de desenvolvimiento actoral, lo que viene alternando con el mundo del cine.

En “La chica del alquiler” asume a Sebastián, un escritor que cree ser feliz, cuya existencia está marcada por un patrones rutinarios de vida, muchas de ellas rayando en situaciones de extrema perfección, como queriéndose anticipar a todo, y donde las situaciones fuera de lugar no están permitidas por ningún lado, ni siquiera un momento de espontaneidad.

A pesar de como es él, consigue conocer y emprender una relación con Lorena, pero a la larga ella le dirá a «NO» al matrimonio. La inesperada reacción de ella, genera en Sebastián, un total desconcierto y despecho. A pesar de lo mal que lo lleva, conseguirá transitar y entender que la vida es ligera y sin tantos protocolos de seriedad, incluso hasta darse chance de bailar, cantar y reír, todo ello al conocer a la espontánea Valeria.

Gracias al estreno de “La chica del alquiler” se pudo conversar con Carlos Caridad Montero (nota publicada el pasado 25 de mayo) y también con Agustín Segnini, siendo dos encuentros oportunos para conocer más de cerca al cineasta y al actor y ahora productor.

En conversación con Agustín Segnini

Como surge en ti, el ser actor?

:-“Debo decir que toda la vida me ha encantado la actuación, al principio lo inicie como un hobby, para luego irse convirtiendo en una necesidad de ahondar y de dedicarme a ello, tras pequeñas experiencias con la agrupación “Actores universitarios”. Porque cuando lo inicio, fue simplemente por experimentarlo y saber cómo era desenvolverse en las artes escénicas, en teatro.

En ese entonces, estudiaba y me graduaba en la carrera de derecho, para luego irme a los Estados Unidos, con la intención de hacer un pos grado de derecho, en la ciudad de New Orleans.

Estando allá, coincidí con el desarrollo del Festival Shakespeare de Nueva Orleans, al ver todo aquello, fue cuando tome la decisión de querer ser actor, de estar en las tablas, por lo tanto me regreso a Venezuela, para iniciarme como actor definitivamente, entre 2001 y 2002″-.

Tu inicios son en el teatro, ¿que recuerdas de esos primeros pasos?

:-“Muchas piezas si, hasta ir teniendo notoriedad gracias a “Querida psicótica” del 2006, donde encarno a Luis, que antes de casarse decide comunicarse con sus novias anteriores, por correo electrónico. Un proyecto que me unió a Ingrid Serrano, Cynthia Lander, Melisa Rausseo, Mariela Celis y Michelle Dernersisian, siendo las psicóticas de la pieza.

Luego participe en “Los Chicos del 69” bajo la dirección de César Sierra, siendo un gran éxito teatral a lo largo del 2009, dando vida al el enigmático Alan Martínez.

Más recientemente he participado en “The Pillowman (El Hombre Almohada) en 2015, la tragicomedia “Tal vez tu sombra” de Federico Roca, representada en el 2016, la comedia reflexiva “Los vecinos de arriba” del 2018, que dirigió Consuelo Trumme y que me reunió con Marielena González, Antonio Delli y Natalia Morlacci. Desde finales del año pasado vengo actuando en la pieza “Taxi”, que tras presentarse en Caracas, hemos estado presentándola por todo el país».-

¿En medio de tu carrera teatral, pasas a la televisión y el cine, que tal?

: -«Mi experiencia fundamental ha sido en teatro y en cine, en este último medio me he desenvuelto en doce películas.

Para la pequeña pantalla he participado en las telenovelas “Harina de otro costal” y “Piel Salvaje”. La primera la realice en Venevision, exhibiéndose en el 2010, donde di vida al personaje de Cuartoekilo, siendo una teleserie de Mónica Montañés.

La segunda fue para Radio Caracas Televisión Internacional, rodada y proyectada en el 2015, donde interprete a Marcos Aragón de la Rosa.

Por lo pronto tengo mayor desenvolvimiento en el cine, hasta el momento sumo doce películas, entre ellas “Las caras del diablo I y II”, “Venezia”, “Solteras Indisponibles”, “Muerte en Berruecos”, “Blindado”, “Relatos” y por supuesto “Histeria” como “La chica del alquiler”.

Próximamente estrenare “Hijos de la revolución”-.

También agrego

: -«Cada película es un aprendizaje total, lo que me ha ayudado a crecer como actor, además me ha enseñado a entender y conocer el medio cinematográfico, del cual me ido enamorando, porque el cine es algo muy particular de hacer»-.

Lo más difícil y lo más fácil de asumir a a tus personajes en cine?

: “Todos mis personajes han sido y serán todo un aprendizaje, independientemente del género que sea la película. Cada caracterización es un compromiso grandísimo por mi parte, por asumirlo y presentarlo en la gran pantalla.

Yo no tengo como una calificación cual es más o cual menos.

Todos los trabajos que he hecho hasta ahora, los he disfrutado realmente, además, los he aceptado con muchísimo compromiso, porque me han gustado los guiones, los equipos con los que me ha tocado coincidir. De eso se trata el cine, por ser un trabajo de mucha disciplina, de mucho compromiso y de mucha pasión”-.

Que tal la experiencia de protagonizar “Histeria”, ya que te ofrece un personaje muy dramático y el ser dirigido por la cineasta Carla Forte?

:-“Gracias a este proyecto es que coincido con Malena González, con quien he hecho teatro y me agrado bastante.

Tanto Malena y Carla Forte venían de trabajar en el film “Conejo”, con la misma ya estaban preparando su siguiente largometraje, “Histeria”, siendo ellas quienes me llaman para unirme a este proyecto experimental e independiente, que Carla dirigió y Malena, ejercía como actriz y productora.

Cuando leí el guión, este me pareció increíble, alucinante y retador, por ser una historia muy intensa de emociones, porque la historia habla de una pareja que pasa por una situación muy particular, que invita ahondar en la vida de una persona, en un momento muy particular y álgido.

Fue una experiencia increíble el rodar esta película, que invita al espectador a asomarse por una ventana y ser testigo emocionales de algo. Porque mi rol como que traspasa los límites de locura y del desenfreno, que toca abiertamente la relación de pareja.

Para mi fue súper increíble hacer esta película, la verdad.

Un trabajo que nos llevó dos semanas en realizarlo, con anterioridad Malena, Carla y yo, tuvimos semanas de ensayos, estando en una cabaña relativamente como pareja en solitario, preparándolo todo y buscando la atmósfera perfecta de sincronización actoral, para rodar, mostrando en pantalla la empatía de los personajes, llegándose a una histeria y más»-.

¿Tras un rodaje complejo como el hecho en «Histeria», que tal fue la experiencia de rodar «La Chica en alquiler» en calidad de actor y productor?

: _»Debo decir que «La Chica en alquiler» es totalmente opuesto a “Histeria”, ya en esta última desarrolle un trabajo de mucha concentración.

En “La chica del alquiler” fluyo todo más relajado, por ser una historia bastante ligera y fresca, para reírse y para pasarla bien, a pesar del drama romántico y despecho que vive mi personaje, llamado Sebastián.

Puedo decir desde ya, que “La chica en alquiler” permitirá (y esta permitiendo) que el público desconecte de su día a día, para pasar a reír en las salas de cine. En fin me la pase muy bien rodándola, a la orden Carlos Caridad Montero.

Es una coproducción de Ananás Producciones y Somos Films. Con guión de Fernando Martínez y Daniel Alfonzo Rojas.

¿Hay un “No” en “La chica del alquiler”, que puedes decir acerca de ello?

:”Ok, creo a pesar de un “no” en la vida, siempre existirá un camino para hallar la felicidad, y para conectar con esa persona, que pegue contigo. Tienen que ver la película”-

¿Inicialmente estrenas “La chica del alquiler” en los cines venezolanos, y para su internacionalización que tienes previsto?

:-“Efectivamente “La chica del alquiler” estrena (estreno) en Venezuela el 1 de junio, el siguiente paso es estar presente en la Sección Oficial Largometraje del Festival de Cine de Mérida, en su edición 19, que tendrá lugar del 9 al 13 julio.

Posteriormente se proyectara en el Festival de Cine Venezolano que se hace en Miami, y por supuesto, habrá otros festivales para ir, presentarla y competir, todo ello esta por confirmarse. Igualmente se esta buscando alguna plataforma que se interese por nosotros, ya hay un canal casi confirmado, gracias a las gestiones de Somos Films, quienes son pieza clave en la producción de esta comedia, en fin, Somos Films de seguro moverán “La Chica del alquiler” en otros mercados, sé que sí”-.

¿Como Agustín Segnini comienza a combinar la actuación con la producción, labor que desarrollas al 100% en “La Chica del Alquiler”?

: -“Es verdad, a mi encanta un poco como gerenciar detalles y cuando uno quiere que se den algunas cosas, a por ello. A mí me encanta actuar, pero también esta la posibilidad crear y de poder generar proyectos, en fin, eso me está gustando y es lo que me impulsa a gerenciarme como productor. Efectivamente con “La chica del alquiler” viene siendo mi primer proyecto en grande, estando a la cabeza de todo, sin duda, mi gran reto hasta ahora y espero poder seguir produciendo.

«La chica del alquiler» es un proyecto enmarcado en la comedia romántica, divertida, fresca, ligera, que invita a quien la vea a reconciliarse con la vida y con el amor verdadero. La película comenzó a armarse justo en abril del 2022.

En julio comenzamos a trabajar con el director, en agosto se realizó la gran parte del rodaje, para posteriormente grabarse algunas secuencias que estaban pendiente entre octubre y noviembre.

La pos producción se realizo en los primeros meses del 2023, para estrenar oficialmente el 1 de junio en todas las salas del país.

¿Lo más fácil y difícil de la producir un film?

: -«Lo más difícil conseguir el financiamiento, porque el armar un presupuesto de una película, implica muchas alianzas de amigos y empresa privadas, de ahí que co produjéramos “La Chica del Alquiler” con Somos Films, cuya oficinas están en Miami, EEUU, que por cierto esta firma se ha involucrado en varios proyectos venezolanos. Con nosotros son co-productores.

Los más fácil, trabajar con gente amiga y profesional tanto delante y de detrás de cámara, consiguiéndose esa sensación de familia y de diversión. Rodamos en la playa Urama y en diversas zonas de Caracas, para recrear los encuentros de Sebastián y Lorena, además, dos escenas claves del film se filmaron en la Capilla de la Santísima Trinidad, muy cercana al Panteón Nacional y cercana a la Iglesia de Las Mercedes, en pleno centro de la región capital»-.

¿Dirigir en un futuro, estaría en tus planes?

: -“No se si me atreva algún día a dirigir

¿En que proyectos estas ahora?

: _»Tengo otra película con Carlos Caridad , un drama, que produciré. Además, hay otro rodaje en pre-producción, que vendrá siendo una comedia. Estoy por estrenar “Los hijos de la revolución” la nueva película de Carlos Caridad Montero, que también será parte del 19 Festival de Cine de Mérida.

Sigo de gira por todo el país, con la obra “Taxi”.

Haré una obra de teatro basada en “Julio Cesar” de William Shakespeare, bajo la dirección de Marisol Martínez, que por cierto es hermana de uno de los escritores de “La Chica del Alquiler”. Puede que en septiembre o más adelante, debo estar estrenando otra comedia teatral.

En fin muchas cosas vienen por ahí»-.

Así concluye nuestro encuentro con Agustín Segnini, quien ya debe estar en Mérida, para presentar «La chica del alquiler».

Comienza el Festival del Cine Venezolano, en su edición 19

Desde hoy 9 y al 13 de julio los merideños serán testigos de una nueva edición de la máxima cita del cine nacional, bajo el formato de festival.

Este años los largometrajes que integran la Sección Oficial, en procura de llevarse los distintos premios dle festival, son: «El Salto de los Ángeles» de José Zamora, «Hijos de la Revolución» de Carlos Caridad Montero, «Hijos de la Tierra» de Jacobo Penzo (Sergio Curiel), «La sombra del Sol» con Greisy Mena, de Miguel Angel Ferrer, «La vida es una película» de Yiusmelis Lilo Delgado, «Llamada Privada» de Gabriel NG, «Machera, el de la corte de los caballeros» de Jackson Gutiérrez, «Mi Abuela está loca de remate» de José Villegas, «Miki Maniaco» de Carla Forte, «Mónica entre el Cielo y La tierra» de Giovanni Gómez, «Simon» de Diego Vicentini, «Venite pa’ Maracaibo» de Carlos Daniel Alvarado y por supuesto la taquillera «La chica del alquiler» de Carlos Caridad Montero.

Películas que serán calificadas por un jurado oficial, conformado por los cineastaas Alejandro Hidalgo, Nico Manzano, Adrián Geyer, Donald Myerston y Luis Alberto Lamata.

«La chica del alquiler» se proyectara el 11 y 13 de julio (en el C. C Las Tapias).