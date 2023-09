El cantautor brasileño Caetano Veloso fue investido este lunes doctor «honoris causa» por la Universidad de Salamanca (USAL) en España, la más alta distinción académica de la institución para un iberoamericano universal con más de 50 discos y 400 composiciones icónicas de la música popular.

Con traje académico azul celeste, el que corresponde a Filología, Veloso recordó en su discurso la influencia que han tenido en su concepción de la lengua castellana el español Miguel de Unamuno y los escritores del «boom latinoamericano».

«Soy un cantante de canciones populares, mis libros no están organizados, mis lecturas son de obras que me caen en las manos, no sé dónde estarán los dos libros que leí de Unamuno, pero me quedé con su mirada sobre la lengua portuguesa como un castellano sin huesos», pronunció en su discurso solemne en el Paraninfo de las Escuelas Mayores.

Y prosiguió: «El portugués de Brasil es más sin huesos que el de Portugal, parece hecho de huesos que se han convertido en polvo, es un latín hecho polvo, como escribí yo en mi canción ‘lingua'».

Veloso (Santo Amaro da Purificação, Bahía, Brasil, 1942) destacó «las voces claras, los sonidos no negociables de la lengua castellana» y declaró su admiración por Jorge Luis Borges: «Todo Borges me pareció divino». También le «maravilló» la novela «Tres tristes tigres» del escritor cubano Guillermo Cabrera Infante.

El artista total -cantante, poeta, escritor, compositor, cineasta- relató cómo conoció a los autores del «boom» a partir de un viaje a Barcelona cuando él estaba exiliado en Londres por la dictadura militar brasileña (1964-1985).

El bahiano evocó la influencia que tuvieron en él «las cenas con Gabriel García Márquez», «las conversaciones con multitud de argentinos», «las canciones peruanas, mexicanas». Y dedicó «toda la belleza de esta fiesta» a los directores de cine españoles Fernando Trueba y Pedro Almodóvar.

Tras una de las ovaciones más sonoras y extensas que se han escuchado recientemente en el histórico paraninfo de la USAL, el músico tomó su guitarra, se sentó en una silla e interpretó su canción «Genipao absoluto».

El amor al lenguaje como forma de vida

Su candidatura como doctor «honoris causa» la presentó la Facultad de Filología y el Departamento de Filología Moderna, con el apoyo del Centro de Estudios Brasileños.

El defensor de esta propuesta, el catedrático de Filología Gallega y Portuguesa Pedro Serra, describió a Veloso en su alocución como alguien que «hizo del amor al lenguaje una forma de vida» y «una de las voces más universales de la música brasileña, figura cultural fundamental de la cultura de ese país».

La solemne ceremonia en latín la presidió el rector de la USAL, Ricardo Rivero, quien destacó del músico brasileño que todo en su extensa carrera «lo ha hecho con alegría». Al acto asistieron autoridades como el embajador de Brasil en España, Orlando Leite Ribeiro, así como familiares y amigos de Veloso.

Rivero precisó que este «honoris causa» se enmarca en la celebración del bicentenario de la independencia de Brasil en 2022, que la USAL conmemoró con libros y exposiciones, una evidencia, recordó, «de la admiración de esta casa de estudios a la cultura de aquel país».