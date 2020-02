¿Cuál es ese Día? ¿Existe ese Día, actualmente? Yo creo que no existe, pero someto a criterio de los lectores su creación anual, si es que aún no existe. Pienso que no será una fácil creación. Veamos primeramente su justificación y fundamentación. La especie humana ha desarrollado asombrosas características durante su permanente evolución física y mental, a través del tiempo. Algunas de esas características, sin embargo, fueron y han sido, siempre, dañinas. Tal vez esto continúe así por siglos y siglos. Sólo los malvados de sentimientos y morbosos de corazón, han podido practicarlos, aplaudirlos y “disfrutarlos”: ¡Perjudiciales e indeseables, esas características forman parte del lado negro de la historia de los seres humanos!

Pero por otra parte, hay otro lado, el positivo del desarrollo humano, que reúne y celebra los muchos logros beneficiosos; los que han sido bienvenidos por las personas de buena voluntad. Es indiscutible que la capacidad de inventiva parece infinita, y no cesa. A los humanos nos gustan la celebraciones; por eso existen tantos cientos de recordatorios y celebraciones: El día de los enamorados, el de la madre, el orgiástico “viernes negro” (no conozco el “blanco”), el día del maestro (¡muy bien y merecido!), y así toda clase de dedicaciones para recordar. Hay quienes critican algunos casos y aprueban otros. ¿Existe, por ejemplo, el día de los borrachitos fastidiosos? ¿El día de los estudiosos? ¿El día de los “vende” patria? ¡Tal vez!

Pero, entre tantas celebraciones y motivos para recordar, me pregunto, ahora, ¿cuándo será el día, el mes, o el año, de la decencia y de los decentes? ¡Qué bien sería escuchar hablar de una noticia como esa! ¡Sería la fecha cuando los decentes del mundo se sientan reconocidos, se sientan felices, y celebren su magno reconocimiento cantando en voz alta un hermoso aleluya! El día cuando se impregne el planeta, en sus calles, en sus casas, plazas e instituciones más destacadas, con el “espíritu de los decentes”. Sería el Día cuando los decentes estrechen sus manos y abracen sus sentimientos, en medio del buen gusto y los buenos modales. Día de pleno respeto al prójimo, y de regar los vecindarios con las más hermosas emociones.

¿Cuándo será posible alcanzar este logro? ¡Queremos ver que ese día ocurra, aunque fuese la mitad de un día, al año!