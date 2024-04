Comenzó la reunión por videoconferencia de los líderes del G7 convocada por el Gobierno de Italia, que ocupa la Presidencia del grupo. Su función es discutir las consecuencias del ataque lanzado por Irán contra Israel comenzó.

Los líderes de las siete democracias más ricas del mundo (EEUU, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Canadá e Italia) comenzaron los debates a las 4:00 p.m. (9:00 a.m. hora Venezuela) bajo la presidencia de la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni.

Oriente Medio afronta un momento de máxima tensión después del ataque a Israel por parte de Irán, que lanzó anoche más de 300 drones, misiles y misiles balísticos en lo que supone el primer ataque de ese tipo desde suelo iraní. Se está a la espera de ver cuál será la posible respuesta israelí.

El presidente estadounidense, Joe Biden, comunicó que pediría una reunión del G7 para coordinar una respuesta diplomática tras garantizar su apoyo a Israel. Aseguró que las fuerzas de EE.UU. contribuyeron a frenar el ataque iraní.

«Expresamos nuestra profunda preocupación por una mayor desestabilización de la región y seguimos trabajando para evitarla», indicó Meloni en una publicación en sus redes sociales. Añadió que el Gobierno italiano reitera su condena de los ataques iraníes contra Israel.

