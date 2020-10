Cada 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Ictus, ¿Cuál es el motivo de esta efeméride?

Esta efeméride se ha instaurado mundialmente con el objetivo de fomentar la concienciación para la prevención y el tratamiento del ICTUS, debido a que es una de las principales causas de muerte, más frecuente en mujeres que en hombres.

Un ictus ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe o es taponado por un coágulo. Debido a esta ruptura o bloqueo parte del cerebro no consigue el flujo de sangre, oxígeno y glucosa que necesita. La consecuencia es que las células nerviosas del área del cerebro afectada no reciben oxígeno, por lo que no pueden funcionar y mueren transcurridos unos minutos.

“Se estima que el 90% de los ICTUS se pueden evitar con hábitos saludables, ya que actualmente uno de cuatro adultos tendrá un ICTUS en la vida y las estadísticas también hablan de unos 15 millones de casos anuales, donde lastimosamente al menos 5 millones fallecerán”, advierte el Dr. José Ramón Gómez Mancebo, cardiólogo y Presidente de la Fundación Venezolana de Cardiología Preventiva.

Entre las patologías que aumentan el riesgo de sufrir ictus o embolia, tenemos la fibrilación auricular (FA), que no es más que un ritmo cardíaco irregular que al perder la sincronía en ese ritmo puede ocasionar la formación de coágulos de sangre en el interior del corazón.

Coágulos que si se desprenden pueden dar lugar a obstrucciones en las arterias del cerebro (ictus cerebral) u otras localizaciones (embolia arterial periférica). En este caso el tratamiento de la FA, además de la corrección a la arritmia, incluye los tratamientos enfocados a la prevención de trombos, con Anticoagulantes Orales Directos (ACODs).

Muchos de los factores que pueden aumentar las posibilidades de padecer estas enfermedades no se pueden controlar, como lo son la edad, la historia clínica familiar, la raza o el sexo. “La aparición del ICTUS podemos reducirla haciendo un buen control de dieta y ejercicio. Si la persona se toma el pulso una vez cada mes y medio, va al médico se la diagnostican y con tratamiento le pueden corregir o controlar”, agrega Mancebo.

Tipos

Ictus isquémico:

Los vasos están obstruidos dentro. Los coágulos causantes del problema se denominan trombos cerebrales o embolismo cerebral. Causado por una obstrucción del vaso sanguíneo. Este problema se suele producir por el desarrollo de depósitos de grasa en las paredes del vaso, lo que se denomina ateroesclerosis.

Ictus hemorrágico:

El vaso se rompe, lo que provoca que la sangre irrumpa en el cerebro. Al entrar la sangre comprime el tejido cerebral. Existen dos subtipos de este tipo de ictus, la hemorragia intercerebral y la subaracnoidea. Sucede cuando se rompe un vaso sanguíneo débil.

Tratamientos

El tratamiento es distinto si el ictus es debido al bloqueo de una arteria o a causa de la ruptura de un vaso. En todo caso, hay algunos pasos que hay que seguir para mejorar la supervivencia, como reconocer rápidamente los signos y síntomas del ictus.

En ocasiones se debe recurrir a la cirugía para eliminar el coágulo que bloquea las arterias, así como suministrar terapias con ACODs que eviten el riesgo de nuevos episodios de ictus isquémicos. Cuando el ictus ya haya pasado, el tratamiento depende de las incapacidades que le hayan quedado al paciente. El ictus se puede prevenir y las personas que han sufrido un ictus también pueden recuperar calidad de vida con la atención adecuada, a largo plazo y con apoyo.

En la conmemoración del Día Mundial del ICTUS O ACV, celebrado todos los 29 de octubre, Laboratorios Farma se une a la concientización sobre la prevención del ICTUS o ACV en las personas. Creemos conciencia en nuestro entorno y tengamos una vida balanceada y saludable para evitar estos padecimientos.

Para mayor información sobre temas relacionados:

Laboratorios Farma: www.laboratoriosfarma.com

Twitter: @LabFarma_ve

Instagram: @laboratoriosfarma.ve

Carlos Quintero, Ejecutivo de Cuentas de Conecta Comunicaciones / 0414 2635887 / carlos.quintero@conectacomunicaciones.com