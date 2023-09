Cuando se presenta dolor en las mamas se suele relacionar con cáncer, generando miedo, no obstante no es un síntoma común o frecuente para esta enfermedad, salvo que se presente un cambio de mama inflamatorio que pueda provocar incomodidad, sin embargo, sí pueden existir otras causas más comunes de mastalgia siendo este el nombre médico del dolor mamario.

Este dolor mamario puede ser cíclico o no, es decir, se presenta en la fase de ovulación, previo a la menstruación y durante la menstruación o simplemente no tiene relación con el ciclo menstrual.

Dentro de las causas de dolor mamario no cíclico podemos encontrar:

 Un sujetador mal ajustado. Sí, parece algo tonto pero es una de las primeras causas de dolor mamario, si es demasiado apretado o suelto puede apretar o dejar sin el suficiente agarre.

 Los quistes mamarios son bolsas de líquido que pueden ser de consistencia blanda o duras, por lo general móviles.

 Medicamentos como fármacos que afectan las hormonas, algunos tratamientos para las enfermedades de salud mental, tratamientos de infertilidad, anticonceptivos, espironolactona y algunos tratamientos cardiovasculares como la metildopa o la digoxina.

 La cirugía mamaria y la formación de tejido cicatricial.

 Condición fibroquística mamaria esto se debe a una acumulación de quistes llenos de líquidos y tejido fibroso, que genera inflamación y mayor sensibilidad.

 Mastitis es un proceso infeccioso de la mama que genera cambios como calor enrojecimiento, inflamación y dolor, que por lo general se presenta en el periodo de lactancia debido a la obstrucción del conducto mamario, no obstante, esta mastitis puede presentarse fuera de la lactancia.

 Dolor en la pared torácica por causa de contractura muscular esta puede generar un dolor referido hacia la mama, inflamación del tejido que rodea a las costillas debido a una costocondritis.

 Cáncer de mama a pesar de que no es un síntoma común como se mencionó al comienzo, hay que estar alerta ante la presencia de mastalgia junto con otros síntomas o signos como secreción por pezones, cambio de la piel de la mama, presencia nódulo, no móvil, aparición de protuberancia que no desaparece con la menstruación. Lo que sí es cierto es que la presencia de solo dolor mamario su causa más común no es el cáncer.

Las causas cíclicas varían con las fluctuaciones hormonales que pueden presentarse en el ciclo menstrual, incluso se considera que el 75% de las veces que una mujer sufre de dolor mamario se debe a cambios hormonales.

Es importante aclarar que durante la menstruación no es normal tener dolor mamario en todos los ciclos, si de forma irregular o esporádica porque quizás hubo un aumento en la ingesta de bebidas oscuras (café, té negro, refresco, malta, chocolate) o no se tiene una alimentación saludable incluso por aumento de peso.

Hay que estar muy pendiente de que no se esté frente a un síndrome premenstrual. Finalmente los cambios en el embarazo y la lactancia también pueden generar dolor.

Existen diferentes causas que hacen que se presente el dolor mamario y por supuesto su tratamiento será indicado de acuerdo a lo que lo esté ocasionando.

