El secuestro de los muertos: El régimen impide a la prensa cubrir el sepelio del capitán Acosta Arévalo (Video)

"...no basta con que secuestren al familiar y lo torturen; no pueden enterrarlo donde quieran (…) el régimen no sólo te secuestra vivo, sino también muerto “, precisó la diputad Delsa Solórzano