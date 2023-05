Correo del Caroní

Por Jhoalys Siverio

Debido a las cada vez más pocas opciones para el abastecimiento de gasolina a precio subsidiado en el estado Bolívar, se agudizaron aún más las colas en las pocas que quedan. Los usuarios, por su parte, exigen al Gobierno restituir la modalidad de subsidio en las estaciones que recién migraron a la venta a precio dolarizado.

En la estación de servicio Centurión, en San Félix, un grupo de usuarios se concentró para protestar y reclamar el subsidio de la gasolina.

“No tuvimos aumento de salario y ahora el Gobierno no quita el subsidio de la gasolina”, cuestionó uno de los conductores.

“Tomaron una decisión sin consultar con el pueblo. De los 3 mil usuarios de esta bomba Centurión, somos principalmente personas de la tercera edad, jóvenes que no tienen trabajo y usan sus carros para hacer transporte suburbano, hasta los funcionarios que no tienen sueldo hacen vida aquí para poder echar gasolina. ¿Qué vamos a hacer si no percibimos un salario digno para cubrir los gastos de la gasolina?”, manifestó otro de los afectados.

De subsidiadas a dolarizadas

Sin un pronunciamiento oficial de una autoridad que confirmara oportunamente la veracidad de los documentos que se filtraron el miércoles en la tarde sobre el cambio de varias estaciones de servicio subsidiadas a dolarizadas, los conductores se prepararon para este nuevo cambio y desde la noche del jueves comenzaron a hacer cola para tratar de garantizarse el despacho de este viernes.

Correo del Caroní consultó con fuentes ligadas al Estado Mayor del Combustible y de las estaciones de servicio, las cuales confirmaron que en el estado al menos 15 estaciones de servicio pasaron a ser de venta a precio dolarizado. Cinco de ellas en Caroní, nueve en Angostura del Orinoco y una en Piar.

En Ciudad Guayana dejaron de ser de venta subsidiada las estaciones Caura, Bella Vista, Centurión, Costa Azul y San Félix, quedando solamente bajo esta modalidad las estaciones Cachamay, Core 8, Chirica, Sabino y Vista al Sol.

En Angostura del Orinoco pasaron a dolarizadas las estaciones Banderas, Franco, Jenny, Aguirre, Virgen del Valle, El Carmen, Maipure, 700 y Damico. Mientras que en Piar lo hicieron con Las Delicias.

En este último municipio, además, desde el lunes se implementó una modalidad adicional. De acuerdo con el comunicado de la Gobernación, lunes y miércoles despacharon combustible a cuatro terminales de placas vehiculares por día. Sin embargo, las distribuyeron en estaciones diferentes, al igual que este viernes para las placas 9 y 0.

En Ciudad Guayana, la cola de vehículos para la estación de servicio Cachamay pasaba de los 4 kilómetros. Esta pasaba por la avenida principal de Castillito, recorriendo Ferrominera Orinoco, Residencias La Floresta, Hotel Rasil, hasta llegar a la altura del Centro Comercial Trébol.