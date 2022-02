Marzo de 2019 fue un mes oscuro para la familia de Ignacio Alejandro. El país trataba de sobrevivir a un apagón nacional, pero el bebé, de un mes de nacido, no pudo. Falleció. Las circunstancias de su muerte aún no están claras para sus padres, quienes se dedicaron a transformar el profundo dolor que enfrentaron en ayuda, amor, solidaridad y alegría.

No fue fácil. El sábado 9 de marzo no había electricidad aún en la Ciudad Hospitalaria dr. Enrique Tejera (CHET) de Valencia, la planta funcionaba, pero las fluctuaciones eran fuertes. “Había muchas bajadas y subidas de tensión y eso afectaba en el fluido de oxígeno de los pacientes… Muchos bebés fallecieron, fueron noches y días muy difíciles deseando que llegara la electricidad”, relató María Alejandra Sánchez, madre del bebé.

Ella, junto a su esposo Bryan, dieron un paso firma hacia adelante. Vivieron el duelo, el dolor aún los acompaña, pero no se permitieron quedarse en la tristeza. Fue así como nació “la fiesta de Ignacio”, una actividad que realizan en una fecha cercana a la fecha de nacimiento de su hijo para celebrar llevando alegría a niños en condición de vulnerabilidad.

La primera fue en febrero de 2020. La hicieron en el pueblo Cogollal, ubicado en el municipio Carlos Arvelo. Ahí llevaron cotillones, juguetes y diversión. La idea es que estos niños construyan recuerdos que conserven en la adultez. “No hay nada como recordar las fiestas infantiles, eso marca la vida de todos, y ellos no tienen la posibilidad de tener esa experiencia”.

Una Venezuela de contrastes

Cuando María Alejandra llegó a la CHET con su hijo en brazos, el 4 de marzo de 2019, nunca se imaginó lo que se enfrentaría. “Las enfermeras y la doctora que nos recibió me hicieron sentir como si le había hecho algo malo a mi bebé, el trato que me dieron fue horrible, hasta me dijeron que me preparara para lo peor y yo pensaba que hablaban de otro niño, porque el mío estaba bien”.

El embarazo fue controlado y normal. El bebé nació a término el 8 de febrero, sin complicaciones, y fue llevado a casa. Ahí regaló alegría y felicidad a sus padres el tiempo que estuvo. Fue llevado a sus controles pediátricos sin ninguna novedad, ya le estaban cumpliendo el esquema de vacunas hasta que ese día, mientras dormía, estaba inquieto y se quejaba.

María Alejandra lo cargó, le quitó el pañal y vio que las heces estaban oscuras y se alarmó. “Salimos corriendo al hospital sin saber qué le pasaba a Ignacio, y aún no tenemos respuestas”. Ella su esposo prefirieron no buscar respuestas, se dedicaron a entregar lo mejor de ellos, en contraste a lo que recibieron en la CHET.

“Fue muy difícil, esta situación nos golpeó muy fuerte como familia, mi esposo y yo, gracias a la ayuda da familiares, de psicólogos y grupos de ayuda, salimos adelante. Solos no podíamos lograrlo, es muy difícil sobrellevar un dolor tan fuerte… Hay que aceptar y soltar y seguir porque no nos queda otra alternativa”.

La fiesta de Ignacio 2022

En 2021, ya en pandemia, “la fiesta de Ignacio” no pudo incluir colchones inflables, recreadores ni juegos. Pero igual se realizó. En esa oportunidad fueron a la urbanización La Quizanda, en Valencia, donde entregaron alrededor de 70 cotillones y juguetes directamente en las casas.

También enviaron un donativo a los niños de la Casa Hogar San Antonio, ubicada en Lomas del Este.

Este año volverán el 12 de febrero a Cogollal y esperan llevar alegría más de 100 niños. La meta es entregarles lo que más necesitan, “la última vez que fuimos nos dimos cuenta que muchos estaban descalzos, no tienen ropa ni zapatos”.

Hasta ahora, “la fiesta de Ignacio” es posible gracias a la contribución de María Alejandra, su esposo, familiares y amigos, pero esta vez piden el apoyo de todos quienes deseen colaborar y para hacerlo solo deben comunicarse a través de la cuenta en Instagram @mifamiliaconalas o por el 04244330241.

María Alejandra y Bryan tienen desde hace un año y tres meses a Sergio Andrés, su arcoíris en la tierra, como ellos lo llaman, mientras que Ignacio Alejandro será por siempre su ángel en el cielo.