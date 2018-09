Coral Gables, Florida (VIP WIRE).-

“Creo que si Papa-Dios fuera mánager dirigiría como yo, muy agresivo”… Billy Martin.-

Hoy es día del correo, como todos los miércoles. Pero no puedo contestar a quienes no informan desde cuál ciudad o población escriben.

Aroldo Inzunza, de Guadalajara, pregunta…: “Ud. ha publicado que México no tiene una ciudad capaz de mantener un equipo de Grandes Ligas. Pero, ¿qué tal si hacemos como en Japón, con la franquicia compartida en cuatro ciudades, México DF, Monterrey, Culiacán y Guadalajara, en tres de las cuales se jugaría en 20 fechas y la otra en 21?”.

Amigo Aro…: Para comenzar, dime quién tiene en México los dos mil millones de dólares ($2,000.000.000,00) necesarios para comprar la franquicia y armar las maquinarias de ligas menores y oficinas. Después, te informo que en Japón se juega así, un equipo en varias ciudades, pero todas las franquicias manejan el mismo dinero, el jen, mientras que en México se cobrará en pesos y habrá que pagar en dólares. Los Blue Jays tienen problemas económicos y su dólar canadiense nada más está unos centavos por debajo del dólar USA.

Por otra parte, para sueldos de peloteros nada más, se necesitan entre 100 y 300 millones de dólres por temporada. ¿A cómo habría que vender los boletos, cuáles anunciantes de radio, televisión, vallas (o espectaculares), internet y anexos, podrían pagar para cubrir eso? Y lo peor, desaparecerían las Ligas Mexicana de Verano y la Mexicana del Pacífico, con sus centenres de puestos de trabajo en casi todo el país. ¡Olvídate, Aro!… Y esto he tenido que exponerlo más de una vez.

Víctor E. Corro C. De Caracas, pregunta…: “¿No considera conveniente revisar, a ver si se cambia, la Regla del juego ganado por los lanzadores? Porque, por ejemplo, un abridor tira 4.2 innings perfectos, pero sale de la acción lesionado y deja la piazarra 6-0. A cada uno de cinco relevistas le conectan un jonrón y la pizarra termina 6-5. Para mí es injusto que el abridor no pueda ser el ganador por no haber tirado cinco innings”.

Amigo Victoriano…: Las Reglas del beisbol se pueden perfeccionar. Manda tu idea al Comité de Reglas, pero agrega cómo crees que sería justa. La dirección para tu envío…: 245 Pak Ave. New York, NY, 10167.

Jesús J. Galaviz, de Hermosillo, pregunta…: “¿A quién se le carga el strikeout, si un bateador se lesiona duante el turno, en cuál cuenta debe estar?”.

Amigo Chucho…: Todo lo que ocurra al final del turno se le carga al bateador sustituto, no importa la cuenta.

