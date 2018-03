Por culpa de la electricidad, los valencianos se quedan sin agua. Esta ha sido la norma desde hace poco más de un mes. Hidrocentro se escuda en fallas eléctricas que afectan a la estación de bombeo Pao Cachinche y que dejan sin el líquido a municipios de la Gran Valencia. El gobernador Rafael Lacava se quejó intensamente a través de las redes sociales mientras la empresa anunciaba el restablecimiento del servicio.

Este sábado hubo otra avería. Esta vez en las torres de alta tensión 96 y 97 de la línea 115 kv, la que ocasionó la paralización de la estación de bombeo. A las 9:57 a.m., Hidrocentro notificó el problema a través de su cuenta en Twitter y prometió que restablecido el servicio eléctrico se iniciaría el protocolo de arranque para suministrar agua a los municipios afectados.

La misma oferta se repitió a las 3:37 p.m. de este sábado. A las 7:07 anunciaron el fin de las labores eléctricas y el inicio del protocolo para bombear agua. A esta hora, aún hay zonas sin el servicio.

El gobernador Rafael Lacava no ocultó su molestia. También a través de Twitter aseguró que Hidrocentro es la peor plaga que le ha tocado combatir. Su reclamo es reiterativo, pero el mal servicio se mantiene.

A esta hora, se reporta suspensión del servicio hídrico en zonas de Valencia, como Trigal Norte, Prebo, La Trigaleña, en Santa Rosa y Miguel Peña. En la Granja, en Naguanagua y en zonas de San Diego, los vecinos aún están sin agua, según denuncian a través de las redes sociales.

El grave padecimiento de agua que se ha instalado en Carabobo desde hace unos dos meses motivó otra protesta contra Hidrocentro. Esta vez será el lunes 12 de marzo. La concentración de los tobos vacíos se realizará frente a la sede de la hidrológica en Los Nísperos.

He hecho reuniones con ellos he visitado los embalses,las plantas de bombeo he colaborado con válvulas y tuberías cuando se me ha solicitado he puesto a disposición maquinaria créanme q le echado un camión con esta gente pero así es muy complicado.S m tendrán q ir los tapones y..

